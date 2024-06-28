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İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın'dan 'yeni parti kuracağı' iddialarına yanıt
İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın'dan 'yeni parti kuracağı' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
İYİ Parti kurucularından, milletvekili Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını duyuran Koray Aydın, Halk TV’ye verdiği demeçte, “Yeni... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T07:56+0300
2024-06-28T07:56+0300
politika
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Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sert bir açıklamayla duyuran Koray Aydın, Halk TV’ye verdiği demeçte, “Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok. Hiçbir partiye girmeyeceğim” dedi. Hiçbir milletvekilini aramadığını belirten Aydın, “Çünkü böyle bir dönemde onu yapmak da bana yakışmazdı. Müstakil olarak yola devam ettim. Şu anda bundan hiç haber etmeden, siz de gelin katılın demedim” ifadesini kullandı.İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamasının yayımlanmasına yarım saat kala aradığını söyleyen Aydın, “Ama açmadım görüşmedik. Kalmam için bir niyeti vardıysa bu 5 gündür konuşuluyordu. Telefonu açmak için gerekçe kalmadı” diye anlattı. Partiden görevlendirilen birilerinin de geldiğini ifade eden Aydın, “Onlar gelip görüşmek istediklerini söylediler. Ben de o süre bitti dedim. Geri adım atmamız mümkün değil. İsteseydi onu çok önceden yapılabilirdi” diye ekledi.'İYİ Parti defteri tümüyle kapandı'Aydın, “Meral Hanımdan hiçbir teklif yok. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı” dedi.Koray Aydın, halktv.com.tr'ye şunları söyledi:'Yanlışa ortak olmama kararı''Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok, hiçbir partiye girmeyeceğim''Müsavat Dervişoğlu, açıklamama yarım saat kala aradı ama açmadım''Müsavat Dervişoğlu daha önce konuşmalıydı'
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koray aydın yeni parti,koray aydın istifa,iyi parti istifa

İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın'dan 'yeni parti kuracağı' iddialarına yanıt

07:56 28.06.2024
© AA / Mustafa Ünal Uysal Koray Aydın
Koray Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA / Mustafa Ünal Uysal
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İYİ Parti kurucularından, milletvekili Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını duyuran Koray Aydın, Halk TV’ye verdiği demeçte, “Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok. Hiçbir partiye girmeyeceğim” dedi.
Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sert bir açıklamayla duyuran Koray Aydın, Halk TV’ye verdiği demeçte, “Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok. Hiçbir partiye girmeyeceğim” dedi.
Hiçbir milletvekilini aramadığını belirten Aydın, “Çünkü böyle bir dönemde onu yapmak da bana yakışmazdı. Müstakil olarak yola devam ettim. Şu anda bundan hiç haber etmeden, siz de gelin katılın demedim” ifadesini kullandı.
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamasının yayımlanmasına yarım saat kala aradığını söyleyen Aydın, “Ama açmadım görüşmedik. Kalmam için bir niyeti vardıysa bu 5 gündür konuşuluyordu. Telefonu açmak için gerekçe kalmadı” diye anlattı. Partiden görevlendirilen birilerinin de geldiğini ifade eden Aydın, “Onlar gelip görüşmek istediklerini söylediler. Ben de o süre bitti dedim. Geri adım atmamız mümkün değil. İsteseydi onu çok önceden yapılabilirdi” diye ekledi.

'İYİ Parti defteri tümüyle kapandı'

Aydın, “Meral Hanımdan hiçbir teklif yok. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı” dedi.
Koray Aydın, halktv.com.tr'ye şunları söyledi:

"Toplumun bir kesimini ben istifa etmelerini engelliyordum, durduruyordum. Etmek istiyordular. Bugüne kadar onları zorladım yani. Zaten de partide çok istifalar oldu. Ben kongreyi kaybettim. Gece eve gittim erkenden uyudum. O gece çok istifa oldu. Önleyemedim onu. Şimdi de ayrılanlar olur. Yarından başlar. Ben bir süre bağımsız kalacağım."

'Yanlışa ortak olmama kararı'

Bir parti kurmak veya bir şey yapmak niyetimiz, arzumuz yok. Hiçbir partiye de gitmeyi düşünmüyorum. Ama siyasi hayatımızda yani yön değiştirmedim. Sadece yaptığım şu, ülkenin gidişatına karşı duruşum var. Bu konuda kendi partilerimizi bıraktık ayrıldık. Çünkü o yoldan ayrıldığı için ayrıldık. Şimdi mevcut durumda da sıkıntıların yaşadığı bir dönemde yanlışa ortak olmama kararı.

'Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok, hiçbir partiye girmeyeceğim'

Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok. Hiçbir partiye girmeyeceğim. Hiçbir milletvekilini aramadım. Çünkü böyle bir dönemde onu yapmak da bana yakışmazdı. Müstakil olarak yola devam ettim. Şu anda bundan hiç haber etmeden, siz de gelin katılın demedim.

'Müsavat Dervişoğlu, açıklamama yarım saat kala aradı ama açmadım'

Müsavat Dervişoğlu yolunda yol yürüme ihtimali de kalmadı. Açıklamama yarım saat kala aradı ama açmadım görüşmedik. Kalmam için bir niyeti vardıysa bu 5 gündür konuşuluyordu. Telefonu açmak için gerekçe kalmadı.

'Müsavat Dervişoğlu daha önce konuşmalıydı'

Çeyrek geçe benim korumamı aradı. Koruma beş dakika sonra beni buldu. Açıklamaya 40 dakika kalmış. Bu saatten sonra her tarafa gönderdiğimiz konuşma metnimiz varken, biz artık neyi konuşacağız? Daha önce gelmeliydi, daha önce konuşmalıydı. Dün Partiden birini görevlendirmiş. Onlar gelip görüşmek istediklerini söylediler. Ben de o süre bitti dedim. Geri adım atmamız mümkün değil. İsteseydi onu çok önceden yapılabilirdi. Meral Hanımdan hiçbir teklif yok. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı. Partiye büyük bir kitle getiren insanlardan biriydim. Meral Hanım'ın peşinden koşup gelmedi. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı.
Koray Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
POLİTİKA
İYİ Partili Koray Aydın istifa etti: 'Allah'a ısmarladık İYİ Parti'
Dün, 15:58
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