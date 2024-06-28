https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/iyi-partiden-istifa-eden-koray-aydindan-yeni-parti-kuracagi-iddialarina-yanit-1085310400.html

İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın'dan 'yeni parti kuracağı' iddialarına yanıt

İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın'dan 'yeni parti kuracağı' iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

İYİ Parti kurucularından, milletvekili Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını duyuran Koray Aydın, Halk TV’ye verdiği demeçte, “Yeni... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T07:56+0300

2024-06-28T07:56+0300

2024-06-28T07:56+0300

politika

müsavat dervişoğlu

koray aydın

istifa

iyi parti

parti

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Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sert bir açıklamayla duyuran Koray Aydın, Halk TV’ye verdiği demeçte, “Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok. Hiçbir partiye girmeyeceğim” dedi. Hiçbir milletvekilini aramadığını belirten Aydın, “Çünkü böyle bir dönemde onu yapmak da bana yakışmazdı. Müstakil olarak yola devam ettim. Şu anda bundan hiç haber etmeden, siz de gelin katılın demedim” ifadesini kullandı.İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamasının yayımlanmasına yarım saat kala aradığını söyleyen Aydın, “Ama açmadım görüşmedik. Kalmam için bir niyeti vardıysa bu 5 gündür konuşuluyordu. Telefonu açmak için gerekçe kalmadı” diye anlattı. Partiden görevlendirilen birilerinin de geldiğini ifade eden Aydın, “Onlar gelip görüşmek istediklerini söylediler. Ben de o süre bitti dedim. Geri adım atmamız mümkün değil. İsteseydi onu çok önceden yapılabilirdi” diye ekledi.'İYİ Parti defteri tümüyle kapandı'Aydın, “Meral Hanımdan hiçbir teklif yok. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı” dedi.Koray Aydın, halktv.com.tr'ye şunları söyledi:'Yanlışa ortak olmama kararı''Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok, hiçbir partiye girmeyeceğim''Müsavat Dervişoğlu, açıklamama yarım saat kala aradı ama açmadım''Müsavat Dervişoğlu daha önce konuşmalıydı'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/koray-aydin-iyi-partiden-istifa-etti-1085294308.html

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