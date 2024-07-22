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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/abbasin-danismani-uadin-israil-kararini-degerlendirdi-filistinin-zaferidir-1086109753.html
Abbas’ın danışmanı UAD’ın İsrail kararını değerlendirdi: Filistin'in zaferidir
Abbas’ın danışmanı UAD’ın İsrail kararını değerlendirdi: Filistin'in zaferidir
Sputnik Türkiye
Filistin Başkanı Mahmud Abbas’ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’i Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da işgalci olarak... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T15:20+0300
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UAD’ın kararını Sputnik’e değerlendiren el-Habaş, “Bu, Filistin'in sahip olduğu haklarının zaferi. Bu, İsrail işgalinin ve Filistin topraklarının işgali sonucunda İsrail'in gerçekleştirdiği diğer tüm eylemlerin gayrimeşruluğunun tanınmasıdır” şeklinde konuştu.UAD’ın bu kararının, Filistin diplomasisinin yeni bir zaferi ve işgale karşı diplomatik ve hukuki yollarla mücadele eden Filistinlilerin başarısı olduğunu kaydeden el-Habaş, “Karar, İsrail işgaline sessiz kalan ve onu destekleyen ülkeler için ek bir utanç kaynağı olacak. Her şeyden önce bu, İsrail işgalinin, İsrail suçlarının tüm sorumluluğunu taşıyan Amerika’yı ilgilendiriyor. İsrail'in eylemlerinin ana destekçisi ve sponsoru ABD'dir” yorumunda bulundu.Kararın yayınlandıktan sonra BM Genel Kurulu’na iletileceğini belirten Filistinli yetkili, Genel Kurul’un bu kararın uygulanmasını takip etmekle yükümlü olduğunu anımsatarak bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Filistin’in UAD’deki Hukuk Grubu’nun üyesi Namir Necm, Sputnik’e açıklamasında, “Kelimenin tam anlamıyla tarihi bir karar” dedi.Necm, “Mahkeme, uluslararası topluma üye tüm devletlerin, İsrail’e Filistin halkına yönelik yasadışı eylemlerini sürdürmesine yardımcı olmamaları gerektiğinin bilincinde olma yönünde yasal yükümlülüğe sahip olduğunu vurguladı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazzede-isgalci-guc-konumundadir-1086028343.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, uluslararası adalet divanı
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, uluslararası adalet divanı

Abbas’ın danışmanı UAD’ın İsrail kararını değerlendirdi: Filistin'in zaferidir

15:20 22.07.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDİsrail Gazze saldırı Filistin
İsrail Gazze saldırı Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Filistin Başkanı Mahmud Abbas’ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’i Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da işgalci olarak gösteren kararı için “Filistin haklarının zaferidir” ifadelerini kullandı.
UAD’ın kararını Sputnik’e değerlendiren el-Habaş, “Bu, Filistin'in sahip olduğu haklarının zaferi. Bu, İsrail işgalinin ve Filistin topraklarının işgali sonucunda İsrail'in gerçekleştirdiği diğer tüm eylemlerin gayrimeşruluğunun tanınmasıdır” şeklinde konuştu.
UAD’ın bu kararının, Filistin diplomasisinin yeni bir zaferi ve işgale karşı diplomatik ve hukuki yollarla mücadele eden Filistinlilerin başarısı olduğunu kaydeden el-Habaş, “Karar, İsrail işgaline sessiz kalan ve onu destekleyen ülkeler için ek bir utanç kaynağı olacak. Her şeyden önce bu, İsrail işgalinin, İsrail suçlarının tüm sorumluluğunu taşıyan Amerika’yı ilgilendiriyor. İsrail'in eylemlerinin ana destekçisi ve sponsoru ABD'dir” yorumunda bulundu.
Kararın yayınlandıktan sonra BM Genel Kurulu’na iletileceğini belirten Filistinli yetkili, Genel Kurul’un bu kararın uygulanmasını takip etmekle yükümlü olduğunu anımsatarak bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

İsrail’e yönelik uygulanan yasal dokunulmazlığın kaldırılmasını bekliyoruz. İsrail’e karşı uluslararası hukuka uymadığı için uluslararası düzeyde ve Genel Kurul üyeleri tarafından bireysel olarak yaptırımlar uygulanabilir. Sonra Filistin’in Birleşmiş Milletler’e üye olma konusu yeniden gündeme gelir. Ardından da İsrail’in, Filistin topraklarına yönelik işgale son vermesi ve Filistin halkına haklarını iade etmesi gerekiyor.

Filistin’in UAD’deki Hukuk Grubu’nun üyesi Namir Necm, Sputnik’e açıklamasında, “Kelimenin tam anlamıyla tarihi bir karar” dedi.
Necm, “Mahkeme, uluslararası topluma üye tüm devletlerin, İsrail’e Filistin halkına yönelik yasadışı eylemlerini sürdürmesine yardımcı olmamaları gerektiğinin bilincinde olma yönünde yasal yükümlülüğe sahip olduğunu vurguladı” diye ekledi.
Uluslararası Adalet Divanı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
19 Temmuz, 16:38
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