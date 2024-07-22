https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/abbasin-danismani-uadin-israil-kararini-degerlendirdi-filistinin-zaferidir-1086109753.html

Abbas’ın danışmanı UAD’ın İsrail kararını değerlendirdi: Filistin'in zaferidir

Abbas’ın danışmanı UAD’ın İsrail kararını değerlendirdi: Filistin'in zaferidir

Sputnik Türkiye

Filistin Başkanı Mahmud Abbas’ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’i Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da işgalci olarak... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T15:20+0300

2024-07-22T15:20+0300

2024-07-22T15:20+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

gazze

gazze şeridi

israil ordusu

israil ordusu (idf)

benyamin netanyahu

uluslararası adalet divanı

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UAD’ın kararını Sputnik’e değerlendiren el-Habaş, “Bu, Filistin'in sahip olduğu haklarının zaferi. Bu, İsrail işgalinin ve Filistin topraklarının işgali sonucunda İsrail'in gerçekleştirdiği diğer tüm eylemlerin gayrimeşruluğunun tanınmasıdır” şeklinde konuştu.UAD’ın bu kararının, Filistin diplomasisinin yeni bir zaferi ve işgale karşı diplomatik ve hukuki yollarla mücadele eden Filistinlilerin başarısı olduğunu kaydeden el-Habaş, “Karar, İsrail işgaline sessiz kalan ve onu destekleyen ülkeler için ek bir utanç kaynağı olacak. Her şeyden önce bu, İsrail işgalinin, İsrail suçlarının tüm sorumluluğunu taşıyan Amerika’yı ilgilendiriyor. İsrail'in eylemlerinin ana destekçisi ve sponsoru ABD'dir” yorumunda bulundu.Kararın yayınlandıktan sonra BM Genel Kurulu’na iletileceğini belirten Filistinli yetkili, Genel Kurul’un bu kararın uygulanmasını takip etmekle yükümlü olduğunu anımsatarak bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Filistin’in UAD’deki Hukuk Grubu’nun üyesi Namir Necm, Sputnik’e açıklamasında, “Kelimenin tam anlamıyla tarihi bir karar” dedi.Necm, “Mahkeme, uluslararası topluma üye tüm devletlerin, İsrail’e Filistin halkına yönelik yasadışı eylemlerini sürdürmesine yardımcı olmamaları gerektiğinin bilincinde olma yönünde yasal yükümlülüğe sahip olduğunu vurguladı” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazzede-isgalci-guc-konumundadir-1086028343.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, uluslararası adalet divanı