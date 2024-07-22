https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ab-ermenistan-ile-vize-serbestisini-gorusmeye-baslayacak-1086110757.html

AB, Ermenistan ile vize serbestisini görüşmeye başlayacak

AB, Ermenistan ile vize serbestisini görüşmeye başlayacak

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ile vize serbestisi konusunda görüşmeleri başlatma kararı alındığını duyurdu. Ermenistan, bu adımı ilişkilerde kilometre taşı... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T15:45+0300

2024-07-22T15:45+0300

2024-07-22T15:45+0300

dünya

ermenistan

avrupa birliği

avrupa birliği konseyi

vize

vize muafiyeti

vize serbestisi

güney kafkasya

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AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılması kararından ‘memnuniyet’ duyulduğu bildirildi.Açıklamada, vize serbestisi ihtimalinin "kriterlerin tam yerine getirilmesi halinde" değerlendirileceği belirtilerek bu kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinden Konsey ile üye ülkelerin sorumlu olacağı aktarıldı.Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, karardan duyduğu mutluluğu ifade ederek, AB ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarına teşekkür etti.Mirzoyan, kararı tarihi olarak nitelendirerek, "Bu, Ermenistan ve AB arasında ortak değerler ve ilkeler temelinde derinleşen ortaklıkta çok önemli bir kilometre taşıdır" ifadesini kullandı.Vize serbestisi, Ermenistan vatandaşlarının Şengen Bölgesi'nde yer alan ülkelere vizeye ihtiyaç duymadan kısa ziyaretler yapmasına olanak tanıyacak. Görüşmelerin neticelenmesi ise birkaç yıl sürebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/pasinyan-ermenistanin-abd-ve-ab-ile-iliskileri-genisleyecek-1082502535.html

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ermenistan, avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, güney kafkasya