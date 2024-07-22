https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/2-gundur-araniyorlardi-agri-daginda-mahsur-kalan-dagcilar-olu-bulundu-1086096835.html

2 gündür aranıyorlardı: Ağrı Dağı'nda mahsur kalan dağcılar ölü bulundu

2 gündür aranıyorlardı: Ağrı Dağı'nda mahsur kalan dağcılar ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Ağrı Dağı'nda 5 bin 137 metre rakıma tırmanan bir gruptan ayrılan iki dağcı, zirveye yakın bir noktada mahsur kalmıştı. Yerel rehber Barzani Ceylan ve... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T10:20+0300

2024-07-22T10:20+0300

2024-07-22T10:20+0300

ağrı

ağrı dağı

türkiye

mahsur kalma

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20 Temmuz Cumartesi günü, Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın, 5 bin 50 metre rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Yoğun arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak olumsuz hava koşulları aramaları zorlaştırdı. Kayıp dağcıları aramaya çıkan rehber Resul Civaş, arama sırasında bir buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlatmıştı. Civaş'ın durumu iyi ve tedavisi sürüyor.Gece saatlerinde yapılan aramalarda, kaybolan dağcıların 4 bin 900 metre rakımda cansız bedenlerine ulaşıldı.Rehberin tehlikeli arama çalışmasıYerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı, olumsuz hava koşullarına rağmen dağın zirvesine doğru tırmanarak, kayıp dağcıları bulmak için büyük çaba sarf etti. Ceylan, Gökbulak ve Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 metre rakımda buldu ve durumu yetkililere bildirdi.AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarıAFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, İHA destekli arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Cenazelerin dağdan indirilmesi için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki zorlu şartlara rağmen operasyona devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ozgur-ozelden-kilicdarogluna-erdogan-elestirisi-el-sikismiyor-goz-goze-gelmiyor-1086096121.html

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