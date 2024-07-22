https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/2-gundur-araniyorlardi-agri-daginda-mahsur-kalan-dagcilar-olu-bulundu-1086096835.html
2 gündür aranıyorlardı: Ağrı Dağı'nda mahsur kalan dağcılar ölü bulundu
2 gündür aranıyorlardı: Ağrı Dağı'nda mahsur kalan dağcılar ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Ağrı Dağı'nda 5 bin 137 metre rakıma tırmanan bir gruptan ayrılan iki dağcı, zirveye yakın bir noktada mahsur kalmıştı. Yerel rehber Barzani Ceylan ve... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T10:20+0300
2024-07-22T10:20+0300
2024-07-22T10:20+0300
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20 Temmuz Cumartesi günü, Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın, 5 bin 50 metre rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Yoğun arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak olumsuz hava koşulları aramaları zorlaştırdı. Kayıp dağcıları aramaya çıkan rehber Resul Civaş, arama sırasında bir buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlatmıştı. Civaş'ın durumu iyi ve tedavisi sürüyor.Gece saatlerinde yapılan aramalarda, kaybolan dağcıların 4 bin 900 metre rakımda cansız bedenlerine ulaşıldı.Rehberin tehlikeli arama çalışmasıYerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı, olumsuz hava koşullarına rağmen dağın zirvesine doğru tırmanarak, kayıp dağcıları bulmak için büyük çaba sarf etti. Ceylan, Gökbulak ve Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 metre rakımda buldu ve durumu yetkililere bildirdi.AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarıAFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, İHA destekli arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Cenazelerin dağdan indirilmesi için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki zorlu şartlara rağmen operasyona devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ozgur-ozelden-kilicdarogluna-erdogan-elestirisi-el-sikismiyor-goz-goze-gelmiyor-1086096121.html
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ağrı, ağrı dağı, mahsur kalma
ağrı, ağrı dağı, mahsur kalma
2 gündür aranıyorlardı: Ağrı Dağı'nda mahsur kalan dağcılar ölü bulundu
Ağrı Dağı'nda 5 bin 137 metre rakıma tırmanan bir gruptan ayrılan iki dağcı, zirveye yakın bir noktada mahsur kalmıştı. Yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı, gece saatlerinde yaptıkları arama çalışmaları sonucunda dağcıların cansız bedenlerine ulaştı.
20 Temmuz Cumartesi günü, Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın, 5 bin 50 metre rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Yoğun arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak olumsuz hava koşulları aramaları zorlaştırdı. Kayıp dağcıları aramaya çıkan rehber Resul Civaş, arama sırasında bir buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlatmıştı. Civaş'ın durumu iyi ve tedavisi sürüyor.
Gece saatlerinde yapılan aramalarda, kaybolan dağcıların 4 bin 900 metre rakımda cansız bedenlerine ulaşıldı.
Rehberin tehlikeli arama çalışması
Yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı, olumsuz hava koşullarına rağmen dağın zirvesine doğru tırmanarak, kayıp dağcıları bulmak için büyük çaba sarf etti. Ceylan, Gökbulak ve Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 metre rakımda buldu ve durumu yetkililere bildirdi.
AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, İHA destekli arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Cenazelerin dağdan indirilmesi için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki zorlu şartlara rağmen operasyona devam ediyor.