https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/zelenskiy-kendi-yasagina-ragmen-rusya-ile-muzakereleri-dile-getirmeye-basladi-1086085537.html

Zelenskiy, kendi yasağına rağmen Rusya ile müzakereleri dile getirmeye başladı

Zelenskiy, kendi yasağına rağmen Rusya ile müzakereleri dile getirmeye başladı

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, daha önce Moskova ile getirmiş olduğu müzakere yasağına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olsa dahi Ukrayna’daki çatışmayı sona... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T19:39+0300

2024-07-21T19:39+0300

2024-07-21T19:49+0300

dünya

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

vladimir putin

müzakere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png

Geçtiğimiz mayıs ayında görev süresi sona eren Vladimir Zelenskiy, BBC’ye verdiği röportajda daha önce Moskova ile getirdiği müzakere yasağına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olsa dahi Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için Rus temsilcilerle müzakere masasına oturma olasılığını kabul ettiğini ifade etti.Zelenskiy, Ukrayna konulu ikinci zirve ile ilgili hazırlıklara değinerek, “Ortaklarımızla birlikte Rusya’nın temsilcileriyle konuşmaya hazır olacağız. Putin olsun ya da olmasın, ne fark eder? Savaşı bitirmek istiyorsak, bunu yapacak gücümüz varsa ve dünya Ukrayna etrafında birleşirse, Rusya’da her şey ile ilgili karar verenlerle konuşacağız” açıklamasında bulundu.Zelenskiy ayrıca zirveye kadar ‘planın tamamen hazır olması ve Rusya’nın bu plan üzerinde konuşmaya hazır olması’ durumunda Kiev’in de buna hazır olacağını ifade etti.Kiev’de yetkililer daha önce Ukrayna konulu ikinci zirveye Rusya’dan temsilcilerin gelmesini umduğunu bildirmişti.Rusya, Ukrayna’yla barış görüşmelerini reddetmediğini defalarca dile getirmişti. Ancak Kiev, Moskova’nın barış önerilerini reddederek Rusya’yla her türlü görüşmeleri kanunen yasaklamıştı. İsviçre’de 15-16 Haziran’da yapılan konferansta Ukrayna’nın dayattığı öneriler ele alınmıştı. Kremlin, Rusya'nın katılımı olmadan Ukrayna ihtilafından çıkış yolları aramanın kesinlikle mantıksız ve nafile olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, konferansın başarısız olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/putin-uyarmisti-zelenskiy-abdde-itiraf-etti-f-16-ve-abramslar-gidisati-degistirecek-gucte-degil-1085721329.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, müzakere