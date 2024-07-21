https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/zelenskiy-kendi-yasagina-ragmen-rusya-ile-muzakereleri-dile-getirmeye-basladi-1086085537.html
Zelenskiy, kendi yasağına rağmen Rusya ile müzakereleri dile getirmeye başladı
Zelenskiy, kendi yasağına rağmen Rusya ile müzakereleri dile getirmeye başladı
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, daha önce Moskova ile getirmiş olduğu müzakere yasağına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olsa dahi Ukrayna’daki çatışmayı sona... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T19:39+0300
2024-07-21T19:39+0300
2024-07-21T19:49+0300
dünya
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
vladimir putin
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png
Geçtiğimiz mayıs ayında görev süresi sona eren Vladimir Zelenskiy, BBC’ye verdiği röportajda daha önce Moskova ile getirdiği müzakere yasağına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olsa dahi Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için Rus temsilcilerle müzakere masasına oturma olasılığını kabul ettiğini ifade etti.Zelenskiy, Ukrayna konulu ikinci zirve ile ilgili hazırlıklara değinerek, “Ortaklarımızla birlikte Rusya’nın temsilcileriyle konuşmaya hazır olacağız. Putin olsun ya da olmasın, ne fark eder? Savaşı bitirmek istiyorsak, bunu yapacak gücümüz varsa ve dünya Ukrayna etrafında birleşirse, Rusya’da her şey ile ilgili karar verenlerle konuşacağız” açıklamasında bulundu.Zelenskiy ayrıca zirveye kadar ‘planın tamamen hazır olması ve Rusya’nın bu plan üzerinde konuşmaya hazır olması’ durumunda Kiev’in de buna hazır olacağını ifade etti.Kiev’de yetkililer daha önce Ukrayna konulu ikinci zirveye Rusya’dan temsilcilerin gelmesini umduğunu bildirmişti.Rusya, Ukrayna’yla barış görüşmelerini reddetmediğini defalarca dile getirmişti. Ancak Kiev, Moskova’nın barış önerilerini reddederek Rusya’yla her türlü görüşmeleri kanunen yasaklamıştı. İsviçre’de 15-16 Haziran’da yapılan konferansta Ukrayna’nın dayattığı öneriler ele alınmıştı. Kremlin, Rusya'nın katılımı olmadan Ukrayna ihtilafından çıkış yolları aramanın kesinlikle mantıksız ve nafile olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, konferansın başarısız olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/putin-uyarmisti-zelenskiy-abdde-itiraf-etti-f-16-ve-abramslar-gidisati-degistirecek-gucte-degil-1085721329.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_44:0:703:494_1920x0_80_0_0_7019013b0922a54b17675af465380382.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, müzakere
ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, müzakere
Zelenskiy, kendi yasağına rağmen Rusya ile müzakereleri dile getirmeye başladı
19:39 21.07.2024 (güncellendi: 19:49 21.07.2024)
Vladimir Zelenskiy, daha önce Moskova ile getirmiş olduğu müzakere yasağına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olsa dahi Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için Rus temsilcilerle müzakere masasına oturma olasılığını kabul ettiğini belirtti.
Geçtiğimiz mayıs ayında görev süresi sona eren Vladimir Zelenskiy, BBC’ye verdiği röportajda daha önce Moskova ile getirdiği müzakere yasağına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olsa dahi Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için Rus temsilcilerle müzakere masasına oturma olasılığını kabul ettiğini ifade etti.
Zelenskiy, Ukrayna konulu ikinci zirve ile ilgili hazırlıklara değinerek, “Ortaklarımızla birlikte Rusya’nın temsilcileriyle konuşmaya hazır olacağız. Putin olsun ya da olmasın, ne fark eder? Savaşı bitirmek istiyorsak, bunu yapacak gücümüz varsa ve dünya Ukrayna etrafında birleşirse, Rusya’da her şey ile ilgili karar verenlerle konuşacağız” açıklamasında bulundu.
Zelenskiy ayrıca zirveye kadar ‘planın tamamen hazır olması ve Rusya’nın bu plan üzerinde konuşmaya hazır olması’ durumunda Kiev’in de buna hazır olacağını ifade etti.
Kiev’de yetkililer daha önce Ukrayna konulu ikinci zirveye Rusya’dan temsilcilerin gelmesini umduğunu bildirmişti.
Rusya, Ukrayna’yla barış görüşmelerini reddetmediğini defalarca dile getirmişti. Ancak Kiev, Moskova’nın barış önerilerini reddederek Rusya’yla her türlü görüşmeleri kanunen yasaklamıştı. İsviçre’de 15-16 Haziran’da yapılan konferansta Ukrayna’nın dayattığı öneriler ele alınmıştı.
Kremlin, Rusya'nın katılımı olmadan Ukrayna ihtilafından çıkış yolları aramanın kesinlikle mantıksız ve nafile olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, konferansın başarısız olduğunu ifade etmişti.