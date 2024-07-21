https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/ukrayna-ordusundan-atacms-fuzeleri-ile-kirima-saldiri-girisimi-1086069340.html
Ukrayna ordusundan ATACMS füzeleri ile Kırım'a saldırı girişimi
Ukrayna ordusundan ATACMS füzeleri ile Kırım'a saldırı girişimi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin, Herson bölgesinde, daha önce ABD’den Kiev’e gönderilen 2 yüksek hassasiyetli ATACMS füzesini düşürdüğünü bildiren bölge valisi... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T10:27+0300
2024-07-21T10:27+0300
2024-07-21T10:27+0300
ukrayna krizi
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kırım
herson
vladimir saldo
rus ordusu
hava savunma sistemi
kiev
atacms füzeleri
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Telegram kanalından saldırı girişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Herson Valisi Vladimir Saldo, Kırım’ı hedef alan füzelerin Herson Bölgesi semalarında düşürüldüğünü bildirirken, imha edilen füzenin parçalarının yerleşim alanlarının uzağına düştüğünü ekledi.Saldo, “Rus hava savunması sabah saatlerinde Herson bölgesi semalarında iki adet yüksek hassasiyetli ATACMS füzesi düşürdü. Düşman Kırım'a saldırmaya çalışıyordu. Füze parçaları nüfusun yoğun olduğu bölgelerden uzağa düştü, ölen ya da yaralanan olmadı. Altyapıda da herhangi bir hasar kaydedilmedi” diye yazdı.Aynı zamanda, Ukrayna birliklerinin sabah saatlerinde iki saatten kısa bir süre içinde Donetsk'in Petrovskiy bölgesi ile birlikte Horlovka'ya iki düzine 155 mm’lik NATO kalibreli top mermisi ateşlediği de kaydedildi.155 milimetre kalibreli top mermilerinin NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderildiği bilinirken, bunlar özellikle ABD yapımı M-777 obüsleri, Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya yapımı Krab SAU ve Fransız CAESAR sistemleri tarafından ateşleniyor.ABD ve müttefiklerinin, Kiev'e bu silahlardan çok sayıda tedarik ettiği bilinirken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu silahları öncelikle Donbass'taki kasaba ve köyleri bombalamak için kullanıyor.Bu saldırıların kurbanları çoğunlukla siviller oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-ozel-askeri-harekati-suruyor-ukrayna-yaklasik-1900-asker-daha-kaybetti-1086056041.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, kırım, herson, vladimir saldo, rus ordusu, hava savunma sistemi, kiev, atacms füzeleri
ukrayna, ukrayna ordusu, kırım, herson, vladimir saldo, rus ordusu, hava savunma sistemi, kiev, atacms füzeleri
Ukrayna ordusundan ATACMS füzeleri ile Kırım'a saldırı girişimi
Rus hava savunma güçlerinin, Herson bölgesinde, daha önce ABD’den Kiev’e gönderilen 2 yüksek hassasiyetli ATACMS füzesini düşürdüğünü bildiren bölge valisi Saldo, düşmanın Kırım'a saldırmaya çalıştığını vurguladı.
Telegram kanalından saldırı girişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Herson Valisi Vladimir Saldo, Kırım’ı hedef alan füzelerin Herson Bölgesi semalarında düşürüldüğünü bildirirken, imha edilen füzenin parçalarının yerleşim alanlarının uzağına düştüğünü ekledi.
Saldo, “Rus hava savunması sabah saatlerinde Herson bölgesi semalarında iki adet yüksek hassasiyetli ATACMS füzesi düşürdü. Düşman Kırım'a saldırmaya çalışıyordu. Füze parçaları nüfusun yoğun olduğu bölgelerden uzağa düştü, ölen ya da yaralanan olmadı. Altyapıda da herhangi bir hasar kaydedilmedi” diye yazdı.
Aynı zamanda, Ukrayna birliklerinin sabah saatlerinde iki saatten kısa bir süre içinde Donetsk'in Petrovskiy bölgesi ile birlikte Horlovka'ya iki düzine 155 mm’lik NATO kalibreli top mermisi ateşlediği de kaydedildi.
155 milimetre kalibreli top mermilerinin NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderildiği bilinirken, bunlar özellikle ABD yapımı M-777 obüsleri, Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya yapımı Krab SAU ve Fransız CAESAR sistemleri tarafından ateşleniyor.
ABD ve müttefiklerinin, Kiev'e bu silahlardan çok sayıda tedarik ettiği bilinirken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu silahları öncelikle Donbass'taki kasaba ve köyleri bombalamak için kullanıyor.
Bu saldırıların kurbanları çoğunlukla siviller oluyor.