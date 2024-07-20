https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-ozel-askeri-harekati-suruyor-ukrayna-yaklasik-1900-asker-daha-kaybetti-1086056041.html

Rus özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna yaklaşık 1900 asker daha kaybetti

Rus özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna yaklaşık 1900 asker daha kaybetti

Sputnik Türkiye

Batılı ülkelerin geniş çaplı ve ardı arkası kesilmeyen askeri ve mali yardımlarına rağmen Kiev'e bağlı güçler büyük darbe almaya devam ediyor. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T14:16+0300

2024-07-20T14:16+0300

2024-07-20T14:16+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna

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ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekattaki duruma ilişkin günlük brifingine göre Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde 1985 asker daha yitirdi.Ukraynalı askerlerin son bir günde gerçekleştirdiği 15 karşı saldırıyı başarısızlığa uğratan Rus ordusu, 1 sahra mühimmat deposunu da imha etti.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, ABD yapımı Patriot füze savunma sistemine ait 2 fırlatma rampası ile AN/MPQ-65 radar istasyonunu imha ederken 113 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Rus hava savunma sistemleri, 2 ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzesi, 4 ABD yapımı HIMARS roketi ile 27^si Rusya semalarında olmak üzere 74 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-ordusu-ukraynada-yeni-gelistirilen-jet-motorlu-kamikaze-ihayi-ele-gecirdi-1086054512.html

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