https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-ozel-askeri-harekati-suruyor-ukrayna-yaklasik-1900-asker-daha-kaybetti-1086056041.html
Rus özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna yaklaşık 1900 asker daha kaybetti
Rus özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna yaklaşık 1900 asker daha kaybetti
Sputnik Türkiye
Batılı ülkelerin geniş çaplı ve ardı arkası kesilmeyen askeri ve mali yardımlarına rağmen Kiev'e bağlı güçler büyük darbe almaya devam ediyor. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T14:16+0300
2024-07-20T14:16+0300
2024-07-20T14:16+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086054986_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_5661f17e82fedbf05eb7e633d270843b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekattaki duruma ilişkin günlük brifingine göre Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde 1985 asker daha yitirdi.Ukraynalı askerlerin son bir günde gerçekleştirdiği 15 karşı saldırıyı başarısızlığa uğratan Rus ordusu, 1 sahra mühimmat deposunu da imha etti.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, ABD yapımı Patriot füze savunma sistemine ait 2 fırlatma rampası ile AN/MPQ-65 radar istasyonunu imha ederken 113 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Rus hava savunma sistemleri, 2 ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzesi, 4 ABD yapımı HIMARS roketi ile 27^si Rusya semalarında olmak üzere 74 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-ordusu-ukraynada-yeni-gelistirilen-jet-motorlu-kamikaze-ihayi-ele-gecirdi-1086054512.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086054986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_f47374c0a6b8ca2d472acd561a9ba7cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, patriot, himars, himars roket sistemi, atacms füzeleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, patriot, himars, himars roket sistemi, atacms füzeleri
Rus özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna yaklaşık 1900 asker daha kaybetti
Batılı ülkelerin geniş çaplı ve ardı arkası kesilmeyen askeri ve mali yardımlarına rağmen Kiev'e bağlı güçler büyük darbe almaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekattaki duruma ilişkin günlük brifingine göre Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde 1985 asker daha yitirdi.
Ukraynalı askerlerin son bir günde gerçekleştirdiği 15 karşı saldırıyı başarısızlığa uğratan Rus ordusu, 1 sahra mühimmat deposunu da imha etti.
Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, ABD yapımı Patriot füze savunma sistemine ait 2 fırlatma rampası ile AN/MPQ-65 radar istasyonunu imha ederken 113 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Rus hava savunma sistemleri, 2 ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzesi, 4 ABD yapımı HIMARS roketi ile 27^si Rusya semalarında olmak üzere 74 İHA'yı etkisiz hale getirdi.