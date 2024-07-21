https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/trump-sahtekar-joe-biden-baskanlik-icin-aday-olmaya-ve-kesinlikle-hizmet-etmeye-de-uygun-degildi-1086087878.html

Trump: Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi

Trump: Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, “Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya ve hizmet etmeye de uygun değildi” ifadelerini... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T22:19+0300

2024-07-21T22:19+0300

2024-07-21T22:19+0300

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Demokrat rakibi ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Biden'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, “Sahtekar Joe Biden başkanlığa aday olmaya ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi. Ve hiçbir zaman da olmadı. Başkanlık konumuna ancak yalanlarla, yalan haberlerle ulaştı. Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu” dedi. Biden'ın göç politikasını hedef alan Trump, “Ve şimdi, sınırlarımızdan tamamen kontrolsüz ve incelenmemiş şekilde geçen çoğu hapishanelerden, akıl hastanelerinden gelen milyonlarca insan ve rekor sayıda teröristle ülkemize ne yaptığına bir bakın. Onun başkanlığından dolayı çok acı çekeceğiz ama onun verdiği zararı çok hızlı bir şekilde telafi edeceğiz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/biden-adayliktan-cekildi-1086086723.html

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