https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/tesk-genel--baskani-palandoken-hem-esnafin-hem-emeklinin-yararina-olan-bu-duzenleme--devam-etmeli-1086071698.html

TESK Genel Başkanı Palandöken: Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli

TESK Genel Başkanı Palandöken: Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli

Sputnik Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli çalıştıran işyerlerine yönelik prim desteğinin devam etmesini... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T11:45+0300

2024-07-21T11:45+0300

2024-07-21T11:45+0300

ekonomi

bendevi palandöken

emekli

destek

düzenleme

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TESK, Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli çalıştıran işverenlere yönelik sosyal güvenlik destek primi desteğinin devam etmesini istedi.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de görüşülen düzenlemeyle, emekli işçi çalıştıran işverene verilen yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek primi uygulamasının sona erecek olmasının esnafı zor durumda bırakacağını savundu.Desteğin kalkmasıyla işverenlerin emekli ustalarla çalışmasının cazibesinin sona ereceğine işaret eden Palandöken, "Günümüz koşullarında esnafa verilen desteklerin artırılması gerekirken, mevcut desteklerin kaldırılması esnafın ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli" değerlendirmesinde bulundu.Palandöken, artan kiraları ödemekte zorluk çeken esnafa kira stopaj vergisinin yük oluşturduğunu, yüksek kiralar içerisinde yüzde 20'lik payın işletmelerden alınmasının doğru olmadığını kaydetti.

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bendevi palandöken, emekli, destek, düzenleme