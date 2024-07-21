https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/internetten-57-bin-euroya-sattigi-urunu-gondermeyen-sirket-yetkilisi-tutuklandi-1086069744.html

İnternetten 57 bin euroya sattığı ürünü göndermeyen şirket yetkilisi tutuklandı

İnternetten 57 bin euroya sattığı ürünü göndermeyen şirket yetkilisi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Sarıyer'de bir kişiyi 57 bin euro dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Zanlının Dubai'de faaliyet gösteren Türk bir firmanın dolandırılmasıyla... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T11:09+0300

2024-07-21T11:09+0300

2024-07-21T11:09+0300

türkiye

dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

şirket

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074715903_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bab789fe9a3e974d9ebfd12830921822.jpg

Sarıyer'de internet üzerinden satışını gerçekleştirdiği 57 bin euro değerindeki ürünü göndermeyerek bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.Ö'nün 18 Nisan'da yedek parça almak için 57 bin euro ödediği bir şirketin ürününü göndermediği yönünde yaptığı şikayeti üzerine çalışma yürüttü.Yapılan incelemede, M.Ö'nün yedek parça almak için internet üzerinden uluslararası bir firmayla iletişime geçtiği, düzenlenen sözleşme kapsamında şirket hesabına 57 bin euro gönderdiği ancak karşılığında vaadedilen parçaların gönderilmediği tespit edildi.Söz konusu işlemi yaptığı belirlenen şirket yetkilisi 41 yaşındaki Y.K.O. 16 Temmuz'da polis ekiplerince gözaltına alındı.Yapılan sorgulamada, zanlının geçmiş dönemde Dubai'de faaliyet gösteren Türk bir firmanın dolandırılması konusunun da şüphelisi olduğu saptandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.K.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cesmede-bir-magazadan-hirsizlik-yapan-turist-mail-atarak-ozur-diledi-evrenden-intikam-almak-icin-1086068798.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, şirket