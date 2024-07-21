https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/internetten-57-bin-euroya-sattigi-urunu-gondermeyen-sirket-yetkilisi-tutuklandi-1086069744.html
İnternetten 57 bin euroya sattığı ürünü göndermeyen şirket yetkilisi tutuklandı
İnternetten 57 bin euroya sattığı ürünü göndermeyen şirket yetkilisi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sarıyer'de bir kişiyi 57 bin euro dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Zanlının Dubai'de faaliyet gösteren Türk bir firmanın dolandırılmasıyla... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T11:09+0300
2024-07-21T11:09+0300
2024-07-21T11:09+0300
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dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
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Sarıyer'de internet üzerinden satışını gerçekleştirdiği 57 bin euro değerindeki ürünü göndermeyerek bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.Ö'nün 18 Nisan'da yedek parça almak için 57 bin euro ödediği bir şirketin ürününü göndermediği yönünde yaptığı şikayeti üzerine çalışma yürüttü.Yapılan incelemede, M.Ö'nün yedek parça almak için internet üzerinden uluslararası bir firmayla iletişime geçtiği, düzenlenen sözleşme kapsamında şirket hesabına 57 bin euro gönderdiği ancak karşılığında vaadedilen parçaların gönderilmediği tespit edildi.Söz konusu işlemi yaptığı belirlenen şirket yetkilisi 41 yaşındaki Y.K.O. 16 Temmuz'da polis ekiplerince gözaltına alındı.Yapılan sorgulamada, zanlının geçmiş dönemde Dubai'de faaliyet gösteren Türk bir firmanın dolandırılması konusunun da şüphelisi olduğu saptandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.K.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cesmede-bir-magazadan-hirsizlik-yapan-turist-mail-atarak-ozur-diledi-evrenden-intikam-almak-icin-1086068798.html
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dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, şirket
dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, şirket
İnternetten 57 bin euroya sattığı ürünü göndermeyen şirket yetkilisi tutuklandı
İstanbul Sarıyer'de bir kişiyi 57 bin euro dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Zanlının Dubai'de faaliyet gösteren Türk bir firmanın dolandırılmasıyla ilgili olayın şüphelisi olduğu da ortaya çıktı.
Sarıyer'de internet üzerinden satışını gerçekleştirdiği 57 bin euro değerindeki ürünü göndermeyerek bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.Ö'nün 18 Nisan'da yedek parça almak için 57 bin euro ödediği bir şirketin ürününü göndermediği yönünde yaptığı şikayeti üzerine çalışma yürüttü.
Yapılan incelemede, M.Ö'nün yedek parça almak için internet üzerinden uluslararası bir firmayla iletişime geçtiği, düzenlenen sözleşme kapsamında şirket hesabına 57 bin euro gönderdiği ancak karşılığında vaadedilen parçaların gönderilmediği tespit edildi.
Söz konusu işlemi yaptığı belirlenen şirket yetkilisi 41 yaşındaki Y.K.O. 16 Temmuz'da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamada, zanlının geçmiş dönemde Dubai'de faaliyet gösteren Türk bir firmanın dolandırılması konusunun da şüphelisi olduğu saptandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.K.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.