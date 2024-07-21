https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/rus-ve-abd-ucaklarindan-barents-denizinde-tehlikeli-yakinlasma-1086070827.html

Rus ve ABD uçaklarından Barents Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma

Rus ve ABD uçaklarından Barents Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-52 bombardıman uçağının Barents Denizi’nde sınır ihlali yapmasını önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T11:24+0300

2024-07-21T11:24+0300

2024-07-21T11:24+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

abd

abd ordusu

b-52

b-52h

bombardıman uçağı

stratejik bombardıman uçağı

barents denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086070494_0:205:3166:1986_1920x0_80_0_0_55712417297a421356d3f48b90e94127.jpg

Bakanlık, “Barents Denizi suları üzerindeki Rus hava sahasının kontrolünü sağlayan sistemler, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit etti” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, hava hedefini tespit etmek ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlalini önlemek adına MiG-29 ve MiG-31 savaş uçaklarının derhal havalandığı kaydedildi.Rus pilotların, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus uçaklarının yaklaşması sonucu ABD bombardıman uçaklarının Rusya devlet sınırından U dönüşü yaparak uzaklaştığı vurgulandı.Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğine değinen Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının, uçuşu tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve güvenlik tedbirlerini gözeterek gerçekleştirdiği de kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/havada-sicak-saatler-rusya-ve-batili-ulkelerin-savas-ucaklari-karsi-karsiya-geldi-1084694171.html

rusya

abd

barents denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, abd ordusu, b-52, b-52h, bombardıman uçağı, stratejik bombardıman uçağı, barents denizi, mig-31 savaş uçağı