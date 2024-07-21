https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/rus-ve-abd-ucaklarindan-barents-denizinde-tehlikeli-yakinlasma-1086070827.html
Rus ve ABD uçaklarından Barents Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
Rus ve ABD uçaklarından Barents Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-52 bombardıman uçağının Barents Denizi’nde sınır ihlali yapmasını önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T11:24+0300
2024-07-21T11:24+0300
2024-07-21T11:24+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
abd
abd ordusu
b-52
b-52h
bombardıman uçağı
stratejik bombardıman uçağı
barents denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086070494_0:205:3166:1986_1920x0_80_0_0_55712417297a421356d3f48b90e94127.jpg
Bakanlık, “Barents Denizi suları üzerindeki Rus hava sahasının kontrolünü sağlayan sistemler, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit etti” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, hava hedefini tespit etmek ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlalini önlemek adına MiG-29 ve MiG-31 savaş uçaklarının derhal havalandığı kaydedildi.Rus pilotların, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus uçaklarının yaklaşması sonucu ABD bombardıman uçaklarının Rusya devlet sınırından U dönüşü yaparak uzaklaştığı vurgulandı.Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğine değinen Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının, uçuşu tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve güvenlik tedbirlerini gözeterek gerçekleştirdiği de kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/havada-sicak-saatler-rusya-ve-batili-ulkelerin-savas-ucaklari-karsi-karsiya-geldi-1084694171.html
rusya
abd
barents denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086070494_0:0:2712:2033_1920x0_80_0_0_3d113adec1dcdc83b7c86b3ede5a8934.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, abd ordusu, b-52, b-52h, bombardıman uçağı, stratejik bombardıman uçağı, barents denizi, mig-31 savaş uçağı
rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, abd ordusu, b-52, b-52h, bombardıman uçağı, stratejik bombardıman uçağı, barents denizi, mig-31 savaş uçağı
Rus ve ABD uçaklarından Barents Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-52 bombardıman uçağının Barents Denizi’nde sınır ihlali yapmasını önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş uçaklarının havaya kaldırıldığını duyurdu.
Bakanlık, “Barents Denizi suları üzerindeki Rus hava sahasının kontrolünü sağlayan sistemler, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit etti” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, hava hedefini tespit etmek ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlalini önlemek adına MiG-29 ve MiG-31 savaş uçaklarının derhal havalandığı kaydedildi.
Rus pilotların, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus uçaklarının yaklaşması sonucu ABD bombardıman uçaklarının Rusya devlet sınırından U dönüşü yaparak uzaklaştığı vurgulandı.
Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğine değinen Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının, uçuşu tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve güvenlik tedbirlerini gözeterek gerçekleştirdiği de kaydedildi.