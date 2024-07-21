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Rus ve ABD uçaklarından Barents Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
Rus ve ABD uçaklarından Barents Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-52 bombardıman uçağının Barents Denizi’nde sınır ihlali yapmasını önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
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bombardıman uçağı
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Bakanlık, “Barents Denizi suları üzerindeki Rus hava sahasının kontrolünü sağlayan sistemler, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit etti” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, hava hedefini tespit etmek ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlalini önlemek adına MiG-29 ve MiG-31 savaş uçaklarının derhal havalandığı kaydedildi.Rus pilotların, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus uçaklarının yaklaşması sonucu ABD bombardıman uçaklarının Rusya devlet sınırından U dönüşü yaparak uzaklaştığı vurgulandı.Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğine değinen Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının, uçuşu tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve güvenlik tedbirlerini gözeterek gerçekleştirdiği de kaydedildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, abd ordusu, b-52, b-52h, bombardıman uçağı, stratejik bombardıman uçağı, barents denizi, mig-31 savaş uçağı
rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, abd ordusu, b-52, b-52h, bombardıman uçağı, stratejik bombardıman uçağı, barents denizi, mig-31 savaş uçağı

Rus ve ABD uçaklarından Barents Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma

11:24 21.07.2024
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDAABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-52 bombardıman uçağı
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-52 bombardıman uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDA
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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-52 bombardıman uçağının Barents Denizi’nde sınır ihlali yapmasını önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş uçaklarının havaya kaldırıldığını duyurdu.
Bakanlık, “Barents Denizi suları üzerindeki Rus hava sahasının kontrolünü sağlayan sistemler, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit etti” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, hava hedefini tespit etmek ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlalini önlemek adına MiG-29 ve MiG-31 savaş uçaklarının derhal havalandığı kaydedildi.
Rus pilotların, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus uçaklarının yaklaşması sonucu ABD bombardıman uçaklarının Rusya devlet sınırından U dönüşü yaparak uzaklaştığı vurgulandı.
Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğine değinen Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının, uçuşu tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve güvenlik tedbirlerini gözeterek gerçekleştirdiği de kaydedildi.
Tu-95MS - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
SAVUNMA
Havada 'sıcak' saatler: Rusya ve Batılı ülkelerin savaş uçakları karşı karşıya geldi
10 Haziran , 17:32
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