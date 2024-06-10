https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/havada-sicak-saatler-rusya-ve-batili-ulkelerin-savas-ucaklari-karsi-karsiya-geldi-1084694171.html
Havada 'sıcak' saatler: Rusya ve Batılı ülkelerin savaş uçakları karşı karşıya geldi
Havada 'sıcak' saatler: Rusya ve Batılı ülkelerin savaş uçakları karşı karşıya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS ve Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin uluslararası suları üzerinde planlı uçuşlar yaparken... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T17:32+0300
2024-06-10T17:32+0300
2024-06-10T17:38+0300
savunma
rusya
rus savaş uçağı
tu-95ms
tu-22m3
barents denizi
baltık denizi
norveç denizi
bombardıman uçakları
savaş uçakları
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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre uzun menzilli Tu-95MS ve Tu-22MZ bombardıman uçakları Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin uluslararası suları üzerinde planlı uçuşlar gerçekleştirdi.En uzun uçuşun 6 saatten fazla sürdüğünü belirten bakanlık, Rusya Donanması'na ait Su-30SM, Su-27 ve Su-33 savaş uçaklarının bombardıman uçaklarına koruma sağladığını ifade etti.Bakanlık, Rus grubunun bölgedeki varlığına karşılık havalandırılan yabancı ülkelere ait avcı uçaklarının uçuşların bazı bölümlerinde Rus bombardıman uçaklarına refakat ettiğini de kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240324/rus-mig-31den-abd-bombardiman-ucagina-onleme-1082004994.html
rusya
barents denizi
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rusya, rus savaş uçağı, tu-95ms, tu-22m3, barents denizi, baltık denizi, norveç denizi, bombardıman uçakları, savaş uçakları
rusya, rus savaş uçağı, tu-95ms, tu-22m3, barents denizi, baltık denizi, norveç denizi, bombardıman uçakları, savaş uçakları
Havada 'sıcak' saatler: Rusya ve Batılı ülkelerin savaş uçakları karşı karşıya geldi
17:32 10.06.2024 (güncellendi: 17:38 10.06.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS ve Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin uluslararası suları üzerinde planlı uçuşlar yaparken yabancı ülkelere ait uçaklarla karşı karşıya geldiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre uzun menzilli Tu-95MS ve Tu-22MZ bombardıman uçakları Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin uluslararası suları üzerinde planlı uçuşlar gerçekleştirdi.
En uzun uçuşun 6 saatten fazla sürdüğünü belirten bakanlık, Rusya Donanması'na ait Su-30SM, Su-27 ve Su-33 savaş uçaklarının bombardıman uçaklarına koruma sağladığını ifade etti.
Bakanlık, Rus grubunun bölgedeki varlığına karşılık havalandırılan yabancı ülkelere ait avcı uçaklarının uçuşların bazı bölümlerinde Rus bombardıman uçaklarına refakat ettiğini de kaydetti.