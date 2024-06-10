Havada 'sıcak' saatler: Rusya ve Batılı ülkelerin savaş uçakları karşı karşıya geldi

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre uzun menzilli Tu-95MS ve Tu-22MZ bombardıman uçakları Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin uluslararası suları üzerinde planlı uçuşlar gerçekleştirdi.



En uzun uçuşun 6 saatten fazla sürdüğünü belirten bakanlık, Rusya Donanması'na ait Su-30SM, Su-27 ve Su-33 savaş uçaklarının bombardıman uçaklarına koruma sağladığını ifade etti.



Bakanlık, Rus grubunun bölgedeki varlığına karşılık havalandırılan yabancı ülkelere ait avcı uçaklarının uçuşların bazı bölümlerinde Rus bombardıman uçaklarına refakat ettiğini de kaydetti.