https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/rus-ordusu-lugansk-ve-harkovda-iki-yerlesim-birimini-kontrol-altina-aldi-1086075371.html
Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı
Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ile birlikte Lugansk ve Harkov cephelerinde de ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, bu iki bölgede yeni yerleşim birimlerini... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T13:55+0300
2024-07-21T13:55+0300
2024-07-21T13:55+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
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ukrayna ordusu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin Lugansk’taki Rozovka köyü ve Harkov bölgesindeki Nijnoe Pesçannoye yerleşim birimini kontrolü altına aldığı bildirildi.Açıklamada, “Başarılı ilerleyişini sürdüren Batı Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yer alan Rozovka ve Harkov bölgesindeki Nijnoe Pesçannoye köyünü kurtarmış olup, bu bölgelerde daha elverişli mevzileri ele geçirmiştir” denildi.İki farklı bölgedeki çatışmalar sonucu 520 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği, ABD yapımı M777 ve İngiliz yapımı FH-70 topçu sistemlerinin de imha edildiği belirtildi.İskender yine devredeSavunma Bakanlığı, İskender füze sistemlerinin Donetsk’teki Kiev kontrolündeki topraklarda bulunan Barvenkovo yerleşim birimi yakınlarında iki Ukrayna askeri kademesini vurduğunu da bildirirken, Ukrayna ordusunun 41. mekanize tugayına bağlı birliklerin personel ve askeri teçhizatını içeren iki askeri İskender füzeleriyle toplu saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 240’a yakın Ukrayna askeri ve 60 kadar teçhizatın etkisiz hale getirildiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/rus-ve-abd-ucaklarindan-barents-denizinde-tehlikeli-yakinlasma-1086070827.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), harkov, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), harkov, ukrayna ordusu
Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ile birlikte Lugansk ve Harkov cephelerinde de ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, bu iki bölgede yeni yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin Lugansk’taki Rozovka köyü ve Harkov bölgesindeki Nijnoe Pesçannoye yerleşim birimini kontrolü altına aldığı bildirildi.
Açıklamada, “Başarılı ilerleyişini sürdüren Batı Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yer alan Rozovka ve Harkov bölgesindeki Nijnoe Pesçannoye köyünü kurtarmış olup, bu bölgelerde daha elverişli mevzileri ele geçirmiştir” denildi.
İki farklı bölgedeki çatışmalar sonucu 520 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği, ABD yapımı M777 ve İngiliz yapımı FH-70 topçu sistemlerinin de imha edildiği belirtildi.
Savunma Bakanlığı, İskender füze sistemlerinin Donetsk’teki Kiev kontrolündeki topraklarda bulunan Barvenkovo yerleşim birimi yakınlarında iki Ukrayna askeri kademesini vurduğunu da bildirirken, Ukrayna ordusunun 41. mekanize tugayına bağlı birliklerin personel ve askeri teçhizatını içeren iki askeri İskender füzeleriyle toplu saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 240’a yakın Ukrayna askeri ve 60 kadar teçhizatın etkisiz hale getirildiğini ekledi.