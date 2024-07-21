Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
07:53
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
08:29
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
08:42
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
10:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
11:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
12:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
15:22
3 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
15:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
16:09
18 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
16:37
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
17:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
09:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:28
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
09:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
11:10
3 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
11:23
10 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
11:46
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
11:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
12:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
12:21
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
12:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
18:52
1 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
19:03
3 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci. Türkiye, ABD karşısında savunmada
19:15
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
19:30
10 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
20:28
4 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
20:42
6 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
21:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
22:16
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/rus-ordusu-lugansk-ve-harkovda-iki-yerlesim-birimini-kontrol-altina-aldi-1086075371.html
Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı
Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ile birlikte Lugansk ve Harkov cephelerinde de ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, bu iki bölgede yeni yerleşim birimlerini... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T13:55+0300
2024-07-21T13:55+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
harkov
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/07/1080506369_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3a9f8039c27cff3562407203420848a2.jpg
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin Lugansk’taki Rozovka köyü ve Harkov bölgesindeki Nijnoe Pesçannoye yerleşim birimini kontrolü altına aldığı bildirildi.Açıklamada, “Başarılı ilerleyişini sürdüren Batı Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yer alan Rozovka ve Harkov bölgesindeki Nijnoe Pesçannoye köyünü kurtarmış olup, bu bölgelerde daha elverişli mevzileri ele geçirmiştir” denildi.İki farklı bölgedeki çatışmalar sonucu 520 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği, ABD yapımı M777 ve İngiliz yapımı FH-70 topçu sistemlerinin de imha edildiği belirtildi.İskender yine devredeSavunma Bakanlığı, İskender füze sistemlerinin Donetsk’teki Kiev kontrolündeki topraklarda bulunan Barvenkovo yerleşim birimi yakınlarında iki Ukrayna askeri kademesini vurduğunu da bildirirken, Ukrayna ordusunun 41. mekanize tugayına bağlı birliklerin personel ve askeri teçhizatını içeren iki askeri İskender füzeleriyle toplu saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 240’a yakın Ukrayna askeri ve 60 kadar teçhizatın etkisiz hale getirildiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/rus-ve-abd-ucaklarindan-barents-denizinde-tehlikeli-yakinlasma-1086070827.html
rusya
ukrayna
lugansk
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/07/1080506369_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38b248d150a5bbd220365c78ee10cc05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), harkov, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), harkov, ukrayna ordusu

Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı

13:55 21.07.2024
© Sputnik / Сергей АверинRus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik
Rus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ile birlikte Lugansk ve Harkov cephelerinde de ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, bu iki bölgede yeni yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin Lugansk’taki Rozovka köyü ve Harkov bölgesindeki Nijnoe Pesçannoye yerleşim birimini kontrolü altına aldığı bildirildi.
Açıklamada, “Başarılı ilerleyişini sürdüren Batı Askeri Grubu’na bağlı birlikler, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yer alan Rozovka ve Harkov bölgesindeki Nijnoe Pesçannoye köyünü kurtarmış olup, bu bölgelerde daha elverişli mevzileri ele geçirmiştir” denildi.
İki farklı bölgedeki çatışmalar sonucu 520 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği, ABD yapımı M777 ve İngiliz yapımı FH-70 topçu sistemlerinin de imha edildiği belirtildi.

İskender yine devrede

Savunma Bakanlığı, İskender füze sistemlerinin Donetsk’teki Kiev kontrolündeki topraklarda bulunan Barvenkovo yerleşim birimi yakınlarında iki Ukrayna askeri kademesini vurduğunu da bildirirken, Ukrayna ordusunun 41. mekanize tugayına bağlı birliklerin personel ve askeri teçhizatını içeren iki askeri İskender füzeleriyle toplu saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 240’a yakın Ukrayna askeri ve 60 kadar teçhizatın etkisiz hale getirildiğini ekledi.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-52 bombardıman uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
DÜNYA
Rus ve ABD uçaklarından Barents Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
11:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала