https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/putin-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-ile-telefonda-gorustu-1085959517.html
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T00:01+0300
2024-07-18T00:01+0300
2024-07-18T00:01+0300
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rusya
kremlin
vladimir putin
suudi arabistan
muhammed bin selman
telefon görüşmesi
işbirliği
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.Kremlin’in görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Her iki taraf ta, Rusya ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayanan, ulaşılan dostane ilişkiler düzeyini son derece takdir etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre liderler, diğer konuların yanı sıra siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında işbirliğini görüştü.Bunun yanı sıra Putin ve bin Selman, enerji piyasasında istikrarın sağlanması adına OPEC+ içinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/putin-bati-klasik-somurgecilik-geleneklerini-surduruyor-1085771597.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, suudi arabistan, muhammed bin selman, telefon görüşmesi, işbirliği
rusya, kremlin, vladimir putin, suudi arabistan, muhammed bin selman, telefon görüşmesi, işbirliği
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.
Kremlin’in görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Her iki taraf ta, Rusya ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayanan, ulaşılan dostane ilişkiler düzeyini son derece takdir etti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre liderler, diğer konuların yanı sıra siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında işbirliğini görüştü.
Bunun yanı sıra Putin ve bin Selman, enerji piyasasında istikrarın sağlanması adına OPEC+ içinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.