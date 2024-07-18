https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/putin-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-ile-telefonda-gorustu-1085959517.html

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T00:01+0300

2024-07-18T00:01+0300

2024-07-18T00:01+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

suudi arabistan

muhammed bin selman

telefon görüşmesi

işbirliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085959363_0:22:762:451_1920x0_80_0_0_eab9ae6314ea6f11b6219376bd9e9c75.png

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.Kremlin’in görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Her iki taraf ta, Rusya ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayanan, ulaşılan dostane ilişkiler düzeyini son derece takdir etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre liderler, diğer konuların yanı sıra siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında işbirliğini görüştü.Bunun yanı sıra Putin ve bin Selman, enerji piyasasında istikrarın sağlanması adına OPEC+ içinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/putin-bati-klasik-somurgecilik-geleneklerini-surduruyor-1085771597.html

rusya

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, suudi arabistan, muhammed bin selman, telefon görüşmesi, işbirliği