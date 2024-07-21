https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/nikaragua-lideri-ortega-sputnik-emperyalist-ulkelere-savas-aciyor-1086074520.html
Nikaragua lideri Ortega: Sputnik emperyalist ülkelere savaş açıyor
Nikaragua lideri Ortega: Sputnik emperyalist ülkelere savaş açıyor
Sputnik Türkiye
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Sputnik ve Russia Today gibi Rus haber kuruluşlarının, Nikaragua'daki yaşam ve olaylar hakkında dünya kamuoyunu doğru... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T13:08+0300
2024-07-21T13:08+0300
2024-07-21T13:08+0300
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Nikaragua’yı ziyaret eden Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’i başkent Managua’da ağırlayan Ortega, “Sputnik emperyalist ülkelere savaş açıyor” ifadelerini kullanırken, doğru haberciliğe saygı göstermeyerek yaptırım ve sansür uygulayanların, ülke ve toplumları Rus basınına yaptıkları gibi ifade özgürlüğünden mahrum bıraktıklarına dikkat çekti.Sputnik’i büyük bir güç olarak nitelendiren Nikaragua lideri, Rus gazetecilerin iletişim alanında emperyalist ülkelerle savaştığını ve bu savaşın küresel olduğunu sözlerine ekledi.Medya’nın küresel saldırıların öncüsü haline geldiğini de kaydeden Ortega, Rus haber ajanslarına uygulanan yaptırımları kınayarak, “Batılı ülkelerin sürekli dile getirdikleri basın özgürlüğü dedikleri şeye aslında hiç saygıları yok. Rus medyasını sansürlediler, ifade özgürlüğünü kısıtladılar” diye konuştu.Görüşmede söz alan Devlet Duması Başkanı Volodin, Rusya ve Nikaragua'nın geleneksel değerleri desteklediğini ve iki ülkenin bu yaklaşımda dayanışma içinde olduğunu belirtti.Bugün Küba’yı ziyaret eden Volodin, Orta ve Güney Amerika turu kapsamında bir gün önce başkent Managua'da bulunurken, Nikaragua Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo ile de bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/duma-baskani-volodin-nikaraguada-devlet-baskani-ortega-ile-gorustu-1086067371.html
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gazetecilik, haber, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik, nikaragua, daniel ortega, orta amerika, küba, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin
gazetecilik, haber, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik, nikaragua, daniel ortega, orta amerika, küba, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin
Nikaragua lideri Ortega: Sputnik emperyalist ülkelere savaş açıyor
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Sputnik ve Russia Today gibi Rus haber kuruluşlarının, Nikaragua'daki yaşam ve olaylar hakkında dünya kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirdiğini söyledi.
Nikaragua’yı ziyaret eden Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’i başkent Managua’da ağırlayan Ortega, “Sputnik emperyalist ülkelere savaş açıyor” ifadelerini kullanırken, doğru haberciliğe saygı göstermeyerek yaptırım ve sansür uygulayanların, ülke ve toplumları Rus basınına yaptıkları gibi ifade özgürlüğünden mahrum bıraktıklarına dikkat çekti.
Sputnik’i büyük bir güç olarak nitelendiren Nikaragua lideri, Rus gazetecilerin iletişim alanında emperyalist ülkelerle savaştığını ve bu savaşın küresel olduğunu sözlerine ekledi.
Medya’nın küresel saldırıların öncüsü haline geldiğini de kaydeden Ortega, Rus haber ajanslarına uygulanan yaptırımları kınayarak, “Batılı ülkelerin sürekli dile getirdikleri basın özgürlüğü dedikleri şeye aslında hiç saygıları yok. Rus medyasını sansürlediler, ifade özgürlüğünü kısıtladılar” diye konuştu.
Görüşmede söz alan Devlet Duması Başkanı Volodin, Rusya ve Nikaragua'nın geleneksel değerleri desteklediğini ve iki ülkenin bu yaklaşımda dayanışma içinde olduğunu belirtti.
Bugün Küba’yı ziyaret eden Volodin, Orta ve Güney Amerika turu kapsamında bir gün önce başkent Managua'da bulunurken, Nikaragua Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo ile de bir araya geldi.