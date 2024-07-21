https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/meteorolojinin-uyardigi-antalyada-sokaklar-bosaldi-sahiller-doldu--1086079521.html

Meteoroloji’nin uyardığı Antalya'da sokaklar boşaldı, sahiller doldu

Meteoroloji’nin uyardığı Antalya'da sokaklar boşaldı, sahiller doldu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’nin ‘tehlikeli sıcaklık’ uyarısı verdiği Antalya’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcak ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T16:31+0300

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antalya

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sıcak

hava

sıcak hava

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Meteoroloji, bugün için sıcaklığın 40 derece tahmin edildiği Antalya'da 'tehlikeli sıcaklık' uyarısında bulundu. Kentte öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 60 derece olması beklendiği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle solunum sıkıntısı çeken, kronik akciğer hastaları, astım, KOAH ve bronşit hastalığı olan hastalar için riskli olduğunu belirtti. Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı nedeniyle öğlen saatlerinde Antalya’da cadde ve sokaklar boş kalırken, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Aşırı sıcak nedeniyle yollarda nem bulutları oluştu.Hafta sonunu değerlendirmek amacıyla Isparta’dan geldiklerini belirten Beyzanur Gökaslan, “Isparta’dan geliyoruz, Antalya’yı seviyoruz. Güzel ama hava çok sıcak. Bugün daha çok sıcak. Hatta dün korkarak gelmiştik, sıcaklık 50-60 dereceleri bulacak dediler haberlerde okuduğumuz kadarıyla ama denize girince serinledik. Sıcaklık olarak burası Isparta’ya göre daha bunaltıcı, çocuklar falan çok kötü oldular nemden dolayı. Kendimizi denize attık hemen. Denizin içinde sıcaklığı hissetmiyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/istanbulda-bazi-ilcelerde-ne-orani-yuzde-95in--uzerine-cikti-iki-ilcede-yuzde-99-oldu--1086067516.html

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