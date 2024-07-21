https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/istanbulda-bazi-ilcelerde-ne-orani-yuzde-95in--uzerine-cikti-iki-ilcede-yuzde-99-oldu--1086067516.html

İstanbul'da bazı ilçelerde nem oranı yüzde 95’in üzerine çıktı, iki ilçede yüzde 99 oldu

İstanbul'da bazı ilçelerde nem oranı yüzde 95’in üzerine çıktı, iki ilçede yüzde 99 oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde yüksek nem oranı etkisini hissettirdi. Saat 04.00 itibarıyla yapılan ölçümlerde bazı ilçelerde yüzde 95’in üzerine çıkan... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T09:27+0300

2024-07-21T09:27+0300

2024-07-21T09:49+0300

türkiye

nem

hava durumu

istanbul hava durumu

sıcak

sıcak hava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084500630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52a882104c164fa386b8f136bef6e92f.jpg

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 95’in üzerinde ölçüldü. Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.7, nem oranı yüzde 99’a ulaştı.Kentte saat 04.00 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:Rekor Ümraniye'deÜmraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.6 olmasına rağmen, nem oranı yüzde 99 ile rekor kırdı.Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.8, nem oranı yüzde 86'ya ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 25.7, hissedilen sıcaklık 28.3, nem oranı da yüzde 83'e ulaştı..Megakentte genel hava sıcaklığı günün ilk saatlerinde 257, hissedilen sıcaklık 28.3 derece ve nem oranı yüzde 83’ü buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/nem-gittikce-artiyor-meteoroloji-uyardi-cehennem-sicaklarina-kuvvetli-saganak-eslik-edecek-1085962403.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nem oranı istanbul, istanbulda nem oranı, istanbulda hava sıcaklığı, bugün hava nasıl olacak, istanbul sıcaklık