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İstanbul'da bazı ilçelerde nem oranı yüzde 95’in üzerine çıktı, iki ilçede yüzde 99 oldu
İstanbul'da bazı ilçelerde nem oranı yüzde 95’in üzerine çıktı, iki ilçede yüzde 99 oldu
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İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde yüksek nem oranı etkisini hissettirdi. Saat 04.00 itibarıyla yapılan ölçümlerde bazı ilçelerde yüzde 95’in üzerine çıkan... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 95’in üzerinde ölçüldü. Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.7, nem oranı yüzde 99’a ulaştı.Kentte saat 04.00 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:Rekor Ümraniye'deÜmraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.6 olmasına rağmen, nem oranı yüzde 99 ile rekor kırdı.Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.8, nem oranı yüzde 86'ya ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 25.7, hissedilen sıcaklık 28.3, nem oranı da yüzde 83'e ulaştı..Megakentte genel hava sıcaklığı günün ilk saatlerinde 257, hissedilen sıcaklık 28.3 derece ve nem oranı yüzde 83’ü buldu.
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İstanbul'da bazı ilçelerde nem oranı yüzde 95’in üzerine çıktı, iki ilçede yüzde 99 oldu

09:27 21.07.2024 (güncellendi: 09:49 21.07.2024)
© AA / Murat Şengülİstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı.
İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AA / Murat Şengül
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İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde yüksek nem oranı etkisini hissettirdi. Saat 04.00 itibarıyla yapılan ölçümlerde bazı ilçelerde yüzde 95’in üzerine çıkan nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 99'a ulaştı. Hissedilen hava sıcaklıklarıyla birlikte değerler rekor düzeye ulaştı.
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 95’in üzerinde ölçüldü. Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.7, nem oranı yüzde 99’a ulaştı.
Kentte saat 04.00 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:
Adalar'da hava sıcaklığı 26.3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 89 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.9, nem oranı yüzde 84 oldu.
Avcılar'da hava sıcaklığı 25.7, hissedilen sıcaklık 28.3, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 25.4, hissedilen sıcaklık 28.2, nem oranı yüzde 87'ye ulaştı.
Bahçelievler'de hava sıcaklığı 25.7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83 olurken, Bakırköy'de hava sıcaklığı 25.7, hissedilen sıcaklık 28.3, nem oranı yüzde 83 olarak kaydedildi.
Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.,9 iken, nem oranı yüzde 84 olarak ölçüldü.
Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 25.4, hissedilen sıcaklık 28.2, nem oranı yüzde 87 olurken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 25.4, hissedilen sıcaklık 29.3 derece ve nem oranı yüzde 98'e ulaştı.
Beykoz'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.8 iken, nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü. Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 29.4, nem oranı yüzde 89 olarak ölçüldü.
Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 39,3 iken, nem oranı yüzde 98'e ulaştı.
Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.8, nem oranı yüzde 94 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.4 iken, nem oranı yüzde 97’ye ulaştı.
Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22.3, nem oranı yüzde 85 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 25.4, hissedilen sıcaklık 28.2, nem oranı yüzde 87 olarak ölçüldü.
Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.8 olurken, nem oranı yüzde 94 oldu.
Eyüpsultan'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.6 iken, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü.
Fatih'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 26, nem oranı ise yüzde 92'yi buldu.
Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı 25.4, hissedilen sıcaklık 28.2, nem oranı da yüzde 88 ölçüldü.
Kadıköy'de hava sıcaklığı 26.8, hissedilen sıcaklık 30.8, nem oranı da yüzde 87 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 25.3, hissedilen sıcaklık 29.1, nem oranı da yüzde 98'i buldu.
Kartal'da hava sıcaklığı 26.5, hissedilen sıcaklık 30.3, nem oranı da yüzde 88 ölçüldü.
Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 25.7, hissedilen sıcaklık 28.3, nem oranı yüzde 83 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı 26.5, hissedilen sıcaklık 30.3, nem oranı da yüzde 88 oldu.
Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.1 iken, nem oranı yüzde 89 olarak ölçüldü.
Sancaktepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.2, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.
Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.9, nem oranı ise yüzde 95 olarak kaydedildi.
Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.2 iken, nem oranı yüzde 96'ya ulaştı.
Sultanbeyli'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 29.4, nem oranı ise yüzde 89 olarak ölçüldü.
Sultangazi'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.2, nem oranı yüzde 89 oldu.
Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.8, nem oranı da yüzde 80'i bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı 25.4, hissedilen sıcaklık 29.3, nem oranı da yüzde 98'e ulaştı.
Tuzla'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.3, nem oranı da yüzde 88'i buldu.

Rekor Ümraniye'de

Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.6 olmasına rağmen, nem oranı yüzde 99 ile rekor kırdı.
Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.8, nem oranı yüzde 86'ya ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 25.7, hissedilen sıcaklık 28.3, nem oranı da yüzde 83'e ulaştı.
.Megakentte genel hava sıcaklığı günün ilk saatlerinde 257, hissedilen sıcaklık 28.3 derece ve nem oranı yüzde 83’ü buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ise Ramazan Bayramı'nın nasıl geçeceğine dair açıklama yaptı. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Bu hafta yağmur yağacak mı? - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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