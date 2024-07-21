https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/kiev-belediye-baskani-klicko-zelenskiyin-referanduma-gitmesi-gerekebilir-1086072970.html

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Zelenskiy'in referanduma gitmesi gerekebilir

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Zelenskiy'in referanduma gitmesi gerekebilir

Sputnik Türkiye

Daha önce Zelenskiy’in alternatifi olarak belirlendiği iddia edilen Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna'nın Rusya ile barış müzakerelerine başlamak... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T12:20+0300

2024-07-21T12:20+0300

2024-07-21T12:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

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yolsuzluk

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referandum

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İtalyan Corriere della Sera gazetesine demeç veren Kliçko, Rusya ile barış müzakereleri hakkında paylaştığı değerlendirmesinde, görev süresi 21 Mayıs’ta son bulan Zelenskiy’in herhangi bir hareketinin siyasi intihar anlamına geleceğini vurgularken, “Zelenskiy muhtemelen bir referanduma başvurmak zorunda kalacak, Rusya ile barış konusunda halk tarafından meşrulaştırılmadan kendi başına bu kadar acı verici ve önemli anlaşmalara varabileceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.Batı’da Zelenskiy’in alternatifi olarak eski Devlet Başkanı (Avrupa Dayanışma Partisi lideri) Pyotr Poroşenko ile adı geçen Vitaliy Kliçko, Ukrayna için çıkış yolunun, geçtiğimiz ekim ayındaki Hamas saldırısından sonra İsrail'i örnek alan bir ulusal birlik hükümetinin kurulması olabileceğine dikkat çekerken, ancak Zelenskiy'nin sıkıyönetim uygulaması ile elde ettiği gücün bir kısmından bile vazgeçeceğinden kuşku duyduğunu ifade etti.“Zelenskiy makamında çok fazla güç topladı. Bu da parlamentonun anlamlı bir rolünün kalmadığı anlamına geliyor” diyen Kliçko, demecini, “Zelenskiy hangi adımı atarsa atsın siyasi intihar riskiyle karşı karşıya. Eğer iki yıl daha mücadele etmek zorunda kalırsak bu bir kabus olur” diye tamamladı.Zelenskiy ile arasının bozuk olduğu bilinen Kiev Belediye Başkanı Kliçko, yakın zamanda Alman medya grubu Funke’ye yaptığı açıklamasında, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna hükümetinin yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu söylemişti.Zelenskiy ile ilişkisini yorumlayan Kiev Belediye Başkanı, Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasından bu yana kendisiyle hiç yüz yüze görüşmediğini vurgularken, “Savaşın başından beri bunu sayısız kez denedim, çünkü pek çok şey başkente bağlı. Ama ne yazık ki Zelenskiy ile şahsen tanışma fırsatım dahi olmadı. Muhtemelen yapacak başka işleri vardır” dedi.Kliçko, mevcut çatışma sırasında Ukrayna'daki siyasi güçler arasında bir birlik olmadığının da altını çizerken, ülkedeki politikacıların büyük hırslara sahip olduğunu, ancak böyle bir durumda siyasi rekabete girmenin de aptallık olacağını söyledi.Röportajda kendisinin başkan olmak isteyip istemediğine ilişkin soruyu provokatif olarak nitelendiren Kiev Belediye Başkanı Kliçko, demecini, “Burada birçok siyasetçi geçebileceği pozisyonlar hakkında düşünüyor. Eğer güçlü olmazsak Ukrayna birkaç ay içinde yok olabilir. Ne yazık ki merkezi hükümette kişisel hırsları ülke çıkarlarından çok daha önemli olan çok sayıda siyasetçi var” diye tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kiev-belediye-baskani-hukumet-yolsuzlukla-yeterince-mucadele-etmiyor-1083257250.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, vitaliy kliçko, kiev, batı, italya, yolsuzluk, parlamento, referandum, rusya, barış, barış görüşmeleri