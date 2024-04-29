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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kiev-belediye-baskani-hukumet-yolsuzlukla-yeterince-mucadele-etmiyor-1083257250.html
Kiev Belediye Başkanı: Hükümet yolsuzlukla yeterince mücadele etmiyor
Kiev Belediye Başkanı: Hükümet yolsuzlukla yeterince mücadele etmiyor
Sputnik Türkiye
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna hükümetinin yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemlerin yetersiz... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T09:05+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
kiev
vitaliy kliçko
belediye başkanı
vladimir zelenskiy
hükümet
yolsuzluk
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Alman medya grubu Funke’ye konuşan Kliçko, Ukraynalı yetkililerin yolsuzlukla mücadele konusunda yeterince çaba gösterip göstermediği sorusuna verdiği yanıtında, “Bu soruyu herhangi bir vatandaşa sorabilirsiniz ve eminim ki herkes ‘hayır' cevabını verecektir” ifadelerini kullanırken, “Ben de tamamen aynı görüşteyim” diye ekledi.Zelenskiy ile ilişkisini yorumlayan Kiev Belediye Başkanı, Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasından bu yana kendisiyle hiç yüz yüze görüşmediğini vurgularken, “Savaşın başından beri bunu sayısız kez denedim, çünkü pek çok şey başkente bağlı. Ama ne yazık ki Zelenskiy ile şahsen tanışma fırsatım dahi olmadı. Muhtemelen yapacak başka işleri vardır” dedi.Kliçko, mevcut çatışma sırasında Ukrayna'daki siyasi güçler arasında bir birlik olmadığının da altını çizerken, ülkedeki politikacıların büyük hırslara sahip olduğunu, ancak böyle bir durumda siyasi rekabete girmenin de aptallık olacağını söyledi.Röportajda kendisinin başkan olmak isteyip istemediğine ilişkin soruyu provokatif olarak nitelendiren Kiev Belediye Başkanı Kliçko, demecini, “Burada birçok siyasetçi geçebileceği pozisyonlar hakkında düşünüyor. Eğer güçlü olmazsak Ukrayna birkaç ay içinde yok olabilir. Ne yazık ki merkezi hükümette kişisel hırsları ülke çıkarlarından çok daha önemli olan çok sayıda siyasetçi var” diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240122/kiev-belediye-baskani-zelenskiy-diktatore-donusuyor-1079905762.html
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ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, belediye başkanı, vladimir zelenskiy, hükümet, yolsuzluk
ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, belediye başkanı, vladimir zelenskiy, hükümet, yolsuzluk

Kiev Belediye Başkanı: Hükümet yolsuzlukla yeterince mücadele etmiyor

09:05 29.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOVKiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOV
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna hükümetinin yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.
Alman medya grubu Funke’ye konuşan Kliçko, Ukraynalı yetkililerin yolsuzlukla mücadele konusunda yeterince çaba gösterip göstermediği sorusuna verdiği yanıtında, “Bu soruyu herhangi bir vatandaşa sorabilirsiniz ve eminim ki herkes ‘hayır' cevabını verecektir” ifadelerini kullanırken, “Ben de tamamen aynı görüşteyim” diye ekledi.
Zelenskiy ile ilişkisini yorumlayan Kiev Belediye Başkanı, Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasından bu yana kendisiyle hiç yüz yüze görüşmediğini vurgularken, “Savaşın başından beri bunu sayısız kez denedim, çünkü pek çok şey başkente bağlı. Ama ne yazık ki Zelenskiy ile şahsen tanışma fırsatım dahi olmadı. Muhtemelen yapacak başka işleri vardır” dedi.
Kliçko, mevcut çatışma sırasında Ukrayna'daki siyasi güçler arasında bir birlik olmadığının da altını çizerken, ülkedeki politikacıların büyük hırslara sahip olduğunu, ancak böyle bir durumda siyasi rekabete girmenin de aptallık olacağını söyledi.
Röportajda kendisinin başkan olmak isteyip istemediğine ilişkin soruyu provokatif olarak nitelendiren Kiev Belediye Başkanı Kliçko, demecini, “Burada birçok siyasetçi geçebileceği pozisyonlar hakkında düşünüyor. Eğer güçlü olmazsak Ukrayna birkaç ay içinde yok olabilir. Ne yazık ki merkezi hükümette kişisel hırsları ülke çıkarlarından çok daha önemli olan çok sayıda siyasetçi var” diye tamamladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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