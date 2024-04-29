https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kiev-belediye-baskani-hukumet-yolsuzlukla-yeterince-mucadele-etmiyor-1083257250.html

Kiev Belediye Başkanı: Hükümet yolsuzlukla yeterince mücadele etmiyor

Kiev Belediye Başkanı: Hükümet yolsuzlukla yeterince mücadele etmiyor

Sputnik Türkiye

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna hükümetinin yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemlerin yetersiz... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T09:05+0300

2024-04-29T09:05+0300

2024-04-29T09:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kiev

vitaliy kliçko

belediye başkanı

vladimir zelenskiy

hükümet

yolsuzluk

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Alman medya grubu Funke’ye konuşan Kliçko, Ukraynalı yetkililerin yolsuzlukla mücadele konusunda yeterince çaba gösterip göstermediği sorusuna verdiği yanıtında, “Bu soruyu herhangi bir vatandaşa sorabilirsiniz ve eminim ki herkes ‘hayır' cevabını verecektir” ifadelerini kullanırken, “Ben de tamamen aynı görüşteyim” diye ekledi.Zelenskiy ile ilişkisini yorumlayan Kiev Belediye Başkanı, Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasından bu yana kendisiyle hiç yüz yüze görüşmediğini vurgularken, “Savaşın başından beri bunu sayısız kez denedim, çünkü pek çok şey başkente bağlı. Ama ne yazık ki Zelenskiy ile şahsen tanışma fırsatım dahi olmadı. Muhtemelen yapacak başka işleri vardır” dedi.Kliçko, mevcut çatışma sırasında Ukrayna'daki siyasi güçler arasında bir birlik olmadığının da altını çizerken, ülkedeki politikacıların büyük hırslara sahip olduğunu, ancak böyle bir durumda siyasi rekabete girmenin de aptallık olacağını söyledi.Röportajda kendisinin başkan olmak isteyip istemediğine ilişkin soruyu provokatif olarak nitelendiren Kiev Belediye Başkanı Kliçko, demecini, “Burada birçok siyasetçi geçebileceği pozisyonlar hakkında düşünüyor. Eğer güçlü olmazsak Ukrayna birkaç ay içinde yok olabilir. Ne yazık ki merkezi hükümette kişisel hırsları ülke çıkarlarından çok daha önemli olan çok sayıda siyasetçi var” diye tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240122/kiev-belediye-baskani-zelenskiy-diktatore-donusuyor-1079905762.html

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ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, belediye başkanı, vladimir zelenskiy, hükümet, yolsuzluk