https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/kamala-harris-ulusumuzu-trumpi-yenmek-uzere-birlestirmek-icin-elimden-gelen-her-seyi-yapacagim-1086089206.html

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, "Adaylığı... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T23:41+0300

2024-07-21T23:41+0300

2024-07-21T23:45+0300

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abd

abd

kamala harris

donald trump

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ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın desteğini almaktan onur duyduğunu ifade etti. Harris, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor" ifadelerini kullandı.Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim" ifadelerine yer verdi.Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bidenin-destekledigi-kamala-harris-kimdir-1086088850.html

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