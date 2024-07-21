https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/izmirde-kadin-cinayeti-dini-nikahli-esini-konusmak-icin-cagirararak-defalarca-bicakladi--1086079417.html
İzmir'de kadın cinayeti: Dini nikahlı eşini konuşmak için çağırararak defalarca bıçakladı
İzmir'de kadın cinayeti: Dini nikahlı eşini konuşmak için çağırararak defalarca bıçakladı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, dini nikahlı 20 yaşındaki eşini konuşmak için dışarı çağıran şahıs, yanındaki bıçakla genç kadını öldürdü. 24 yaşındaki şüpheli... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T19:45+0300
2024-07-21T19:45+0300
2024-07-21T19:45+0300
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kadın cinayeti
cinayet
toplumsal cinayet
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İddiaya göre, İ.D. (24) bir çocukları olan ve aralarının kötü olduğu ileri sürülen eşi Sidar Şimşek’i (20) kaldığı ağabeyinin evinden konuşmak için dışarı çağırdı. İkili arasında konuşma esnasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Bunun üzerine İ.D. yanında bulunan bıçakla genç kadını defalarca bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.D.'yi yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan İ.D. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
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kadın cinayeti, cinayet, toplumsal cinayet, izmir
kadın cinayeti, cinayet, toplumsal cinayet, izmir
İzmir'de kadın cinayeti: Dini nikahlı eşini konuşmak için çağırararak defalarca bıçakladı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, dini nikahlı 20 yaşındaki eşini konuşmak için dışarı çağıran şahıs, yanındaki bıçakla genç kadını öldürdü. 24 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, İ.D. (24) bir çocukları olan ve aralarının kötü olduğu ileri sürülen eşi Sidar Şimşek’i (20) kaldığı ağabeyinin evinden konuşmak için dışarı çağırdı. İkili arasında konuşma esnasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Bunun üzerine İ.D. yanında bulunan bıçakla genç kadını defalarca bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.D.'yi yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan İ.D. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi