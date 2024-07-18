https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/nem-gittikce-artiyor-meteoroloji-uyardi-cehennem-sicaklarina-kuvvetli-saganak-eslik-edecek-1085962403.html

Nem gittikçe artıyor, Meteoroloji uyardı: 'Cehennem sıcaklarına' kuvvetli sağanak eşlik edecek

Nem gittikçe artıyor, Meteoroloji uyardı: 'Cehennem sıcaklarına' kuvvetli sağanak eşlik edecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bazı bölgelerde kuvvetli yağmur beklenirken, bazı illerde... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T07:46+0300

2024-07-18T07:46+0300

2024-07-18T07:46+0300

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Meteoroloji'nin açıkladığı verilere göre, İstanbul'da bugün sıcaklık 36-37 dereceyi bulacak. Şehir merkezinde sıcaklık 39-40 dereceye, gökdelenlerin yoğun olduğu bölgelerde ise 41-43 dereceye kadar çıkacak. Hissedilen sıcaklık ise daha yüksek olacak. Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Uzmanlar, nem oranının yüksek olduğunu ve dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.Prof. Dr. Orhan Şen'den sıcaklık ve nem uyarısıMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da nem oranının yüksek olduğunu ve dışarı çıkılmamasını önerdi. Şen, "Pazartesi gününden itibaren nemin azalacağını tahmin ediyorum" dedi. Ayrıca, öğlen saatlerinde Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Çankırı ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar beklendiğini belirtti. Yıldırım, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Türkiye genelinde hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri'nin doğusu, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanakDoğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı öngörülüyor.Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarTürkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıda bulunuyor.Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgarRüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

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