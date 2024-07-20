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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/detaylari-ortaya-cikti-israil-abd-ile-birlikte-22-ucak-ile-husilere-saldirmis-1086064706.html
Detayları ortaya çıktı: İsrail, ABD ile koordinasyonlu olarak 22 uçak ile Husiler'e saldırmış
Detayları ortaya çıktı: İsrail, ABD ile koordinasyonlu olarak 22 uçak ile Husiler'e saldırmış
Sputnik Türkiye
İsrail'in Yemen'deki Hudeyde şehrine saldırısına hakkında açıklama yapıldı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T21:42+0300
2024-07-20T21:45+0300
israil- filistin çatışması
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yemen savaşı
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israil savunma bakanlığı
israil
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İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırı öncesinde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin olağanüstü oturumla toplandığı, saldırıya havada yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve donanmanın katıldığı belirtildi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısı öncesinde İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü oturumla toplandı.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de içinde yer aldığı kurmay kademesinin toplantısının yaklaşık 4 saat sürdüğü, katılımcılardan toplantıya çağırıldıklarını kimseye bildirmemeleri istendiği aktarıldı.Ne olmuştu?İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Netanyahu'nun Halevi ile saldırıyı izlediği anların görüntülerini yayınladı.Kanal 13'ün haberine göre, öğlen saatlerinde İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentindeki askeri hava üssünden savaş uçakları ve havada yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir filonun havalandığı görüldü.Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıya, donanma, havada yakıt ikmal uçakları, F-15 ve F-35 savaş jetleri katıldı. İsrail donanmasının, Yemen'de Husilerden gelecek olası bir misillemeye karşı Kızıldeniz'de teyakkuz haline geçtiği belirtildi.Dubai merkezli el-Arabiya televizyonu, İsrail'in Yemen'deki saldırıyı ABD ile koordine ettiğini, aralarında F-35 savaş uçaklarının yer aldığı 12 İsrail uçağının Hudeyde'de 10 farklı hedefi bombaladığını geçti.Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/abd-ve-israil-yemenin-hudeyde-sehrini-cok-agir-sekilde-bombaladi-sehir-alevler-icinde-1086063489.html
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yemen, yemen krizi, yemen savaşı, yemen ordusu, israil savunma bakanlığı, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf)
yemen, yemen krizi, yemen savaşı, yemen ordusu, israil savunma bakanlığı, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf)

Detayları ortaya çıktı: İsrail, ABD ile koordinasyonlu olarak 22 uçak ile Husiler'e saldırmış

21:42 20.07.2024 (güncellendi: 21:45 20.07.2024)
Yemen
Yemen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
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İsrail'in Yemen'deki Hudeyde şehrine saldırısına hakkında açıklama yapıldı.
İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırı öncesinde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin olağanüstü oturumla toplandığı, saldırıya havada yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve donanmanın katıldığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısı öncesinde İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü oturumla toplandı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de içinde yer aldığı kurmay kademesinin toplantısının yaklaşık 4 saat sürdüğü, katılımcılardan toplantıya çağırıldıklarını kimseye bildirmemeleri istendiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Netanyahu'nun Halevi ile saldırıyı izlediği anların görüntülerini yayınladı.
Kanal 13'ün haberine göre, öğlen saatlerinde İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentindeki askeri hava üssünden savaş uçakları ve havada yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir filonun havalandığı görüldü.
Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıya, donanma, havada yakıt ikmal uçakları, F-15 ve F-35 savaş jetleri katıldı. İsrail donanmasının, Yemen'de Husilerden gelecek olası bir misillemeye karşı Kızıldeniz'de teyakkuz haline geçtiği belirtildi.
Dubai merkezli el-Arabiya televizyonu, İsrail'in Yemen'deki saldırıyı ABD ile koordine ettiğini, aralarında F-35 savaş uçaklarının yer aldığı 12 İsrail uçağının Hudeyde'de 10 farklı hedefi bombaladığını geçti.
Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.
Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.
Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.
Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.
Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.
Yemen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD ve İsrail, Yemen'in Hudeyde şehrini çok ağır şekilde bombaladı: Şehir alevler içinde
18:39
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