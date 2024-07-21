Husilerden İsrail'e balistik füze

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
07:53
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
08:29
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
08:42
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
10:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
11:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
12:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
15:22
3 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
15:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
16:09
18 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
16:37
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
17:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
09:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:28
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
09:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
11:09
3 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
11:23
10 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
11:45
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
11:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
12:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
12:21
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
12:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
18:52
1 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
19:03
3 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci. Türkiye, ABD karşısında savunmada
19:15
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
19:30
10 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
20:28
4 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
20:42
6 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
21:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
22:16
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/husilerden-israile-balistik-fuze-1086068617.html
Husilerden İsrail'e balistik füze
Husilerden İsrail'e balistik füze
Sputnik Türkiye
İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T09:57+0300
2024-07-21T09:57+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
husiler
yemen
kızıldeniz
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_753177e806404ca52214f421f98d0a3b.jpg
İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini bildirdi.İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.Yemen'deki Husiler geçtiğimiz cuma günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.İsrail ordusu, dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenleyerek karşılık vermişti.Yemen’in resmi haber ajansı SABA’nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, “Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor” ifadelerine yer verildi.İsrail’in bu saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Meşru hükümet, insani krizin derinleşmesi dahil olmak üzere, hava saldırılarından kaynaklanan her türlü sonuçtan tamamen Siyonist rejimi sorumlu tutuyor” değerlendirmesinde bulunuldu.Sana merkezli Husilerin, uluslararası denizcilik hatlarına yönelik saldırılarının terör olarak suçlandığı açıklamada, İsrail’in bu saldırısının Husilerin konumunu ve propagandasını güçlendirdiği vurgulandı.Açıklamada, Husilerin, Yemen ve halkını “İran’ın rejiminin yayılmacı” hedeflerine alet ettiği öne sürülerek, İran ve İsrail, Yemen topraklarını, “milisler aracılığıyla anlamsız savaşlar ve bölgedeki yıkıcı projeleri için bir arenaya dönüştürmeye yönelik her türlü girişime karşı” uyarıldı.Açıklamada, ayrıca uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine uluslararası güvenlik ve barışı korumaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/husiler-intikam-yemini-etti-ne-boyun-egeceyiz-ne-de-geri-adim-atacagiz-1086065593.html
israil
yemen
gazze
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640329_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce19590ce2fb603b7c006c87eec02fed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), husiler, yemen, kızıldeniz, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), husiler, yemen, kızıldeniz, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu

Husilerden İsrail'e balistik füze

09:57 21.07.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AA / Mohammed Hamoud
Abone ol
İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.
İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini bildirdi.
İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.
Yemen'deki Husiler geçtiğimiz cuma günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
İsrail ordusu, dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenleyerek karşılık vermişti.
Yemen’in resmi haber ajansı SABA’nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor” ifadelerine yer verildi.
İsrail’in bu saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Meşru hükümet, insani krizin derinleşmesi dahil olmak üzere, hava saldırılarından kaynaklanan her türlü sonuçtan tamamen Siyonist rejimi sorumlu tutuyor” değerlendirmesinde bulunuldu.
Sana merkezli Husilerin, uluslararası denizcilik hatlarına yönelik saldırılarının terör olarak suçlandığı açıklamada, İsrail’in bu saldırısının Husilerin konumunu ve propagandasını güçlendirdiği vurgulandı.
Açıklamada, Husilerin, Yemen ve halkını “İran’ın rejiminin yayılmacı” hedeflerine alet ettiği öne sürülerek, İran ve İsrail, Yemen topraklarını, “milisler aracılığıyla anlamsız savaşlar ve bölgedeki yıkıcı projeleri için bir arenaya dönüştürmeye yönelik her türlü girişime karşı” uyarıldı.
Açıklamada, ayrıca uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine uluslararası güvenlik ve barışı korumaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
Husiler, intikam yemini etti: 'Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız'
Dün, 23:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала