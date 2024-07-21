https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/husilerden-israile-balistik-fuze-1086068617.html
Husilerden İsrail'e balistik füze
Husilerden İsrail'e balistik füze
Sputnik Türkiye
İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T09:57+0300
2024-07-21T09:57+0300
2024-07-21T09:57+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
husiler
yemen
kızıldeniz
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
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İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini bildirdi.İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.Yemen'deki Husiler geçtiğimiz cuma günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.İsrail ordusu, dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenleyerek karşılık vermişti.Yemen’in resmi haber ajansı SABA’nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, “Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor” ifadelerine yer verildi.İsrail’in bu saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Meşru hükümet, insani krizin derinleşmesi dahil olmak üzere, hava saldırılarından kaynaklanan her türlü sonuçtan tamamen Siyonist rejimi sorumlu tutuyor” değerlendirmesinde bulunuldu.Sana merkezli Husilerin, uluslararası denizcilik hatlarına yönelik saldırılarının terör olarak suçlandığı açıklamada, İsrail’in bu saldırısının Husilerin konumunu ve propagandasını güçlendirdiği vurgulandı.Açıklamada, Husilerin, Yemen ve halkını “İran’ın rejiminin yayılmacı” hedeflerine alet ettiği öne sürülerek, İran ve İsrail, Yemen topraklarını, “milisler aracılığıyla anlamsız savaşlar ve bölgedeki yıkıcı projeleri için bir arenaya dönüştürmeye yönelik her türlü girişime karşı” uyarıldı.Açıklamada, ayrıca uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine uluslararası güvenlik ve barışı korumaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/husiler-intikam-yemini-etti-ne-boyun-egeceyiz-ne-de-geri-adim-atacagiz-1086065593.html
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yemen
gazze
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), husiler, yemen, kızıldeniz, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), husiler, yemen, kızıldeniz, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
Husilerden İsrail'e balistik füze
İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.
İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini bildirdi.
İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.
Yemen'deki Husiler geçtiğimiz cuma günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
İsrail ordusu, dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenleyerek karşılık vermişti.
Yemen’in resmi haber ajansı SABA’nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor” ifadelerine yer verildi.
İsrail’in bu saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Meşru hükümet, insani krizin derinleşmesi dahil olmak üzere, hava saldırılarından kaynaklanan her türlü sonuçtan tamamen Siyonist rejimi sorumlu tutuyor” değerlendirmesinde bulunuldu.
Sana merkezli Husilerin, uluslararası denizcilik hatlarına yönelik saldırılarının terör olarak suçlandığı açıklamada, İsrail’in bu saldırısının Husilerin konumunu ve propagandasını güçlendirdiği vurgulandı.
Açıklamada, Husilerin, Yemen ve halkını “İran’ın rejiminin yayılmacı” hedeflerine alet ettiği öne sürülerek, İran ve İsrail, Yemen topraklarını, “milisler aracılığıyla anlamsız savaşlar ve bölgedeki yıkıcı projeleri için bir arenaya dönüştürmeye yönelik her türlü girişime karşı” uyarıldı.
Açıklamada, ayrıca uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine uluslararası güvenlik ve barışı korumaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.