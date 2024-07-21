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İran lideri Hamaney, Meclis'ten Pezeşkiyan hükümetine destek olmalarını istedi
İran lideri Hamaney, Meclis'ten Pezeşkiyan hükümetine destek olmalarını istedi
Sputnik Türkiye
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'ten 28 Temmuz'da görevine başlamaya hazırlanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T15:16+0300
2024-07-21T15:16+0300
politika
iran
ayetullah ali hamaney
cumhurbaşkanlığı seçimi
mesud pezeşkiyan
meclis
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Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve mevcut milletvekillerini kabul ettiği toplantıda konuşan Hamaney, Meclis'in Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini isterken, “Benim güçlü tavsiyem, Meclis'in yeni hükümetle yapıcı etkileşim içinde olmasıdır. Cumhurbaşkanının ülkeye karşı görevlerini yerine getirmesine herkes yardımcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı'nın ve yeni hükümetin başarısı hepimizin başarısıdır" dedi.Meclis ve hükümete ‘tek ses olun’ çağrısıUlusal meselelerde tek ses olunması gerektiğini belirten Hamaney, "Önemli konularda ülkenin tek sesi duyulmalı. Hükümet, Meclis ve çeşitli yetkililer aynı sözü söylemelidir" ifadelerini kullandı.Muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'e reformist Pezeşkiyan'ın oluşturacağı kabineye güvenoyu vermesini isteyen Hamaney, "Bu sizin acil görevinizdir. Elbette önerilen kabine ne kadar erken onaylanır ve hükümet çalışmaya başlarsa ülke için o kadar iyi olur ancak bu alanda hem size hem de sayın seçilmiş Cumhurbaşkanı'na büyük sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.İran lideri Hamaney, eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ‘ihanet’ diye eleştirdiği nükleer yasaya destek verdiHamaney, önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Meclis tarafından çıkarılan ve Ruhani'nin "nükleer anlaşmanın canlandırılmasını engellediğini" savunarak ihanet olarak nitelediği nükleer faaliyetlerin artırılmasını öngören yasaya övgüde bulundu. İran lideri, "Meclis'in siyasi ve uluslararası konulardaki varlığı çok önemlidir. Buna iyi bir örnek, stratejik eylem yasasıdır" değerlendirmesinde bulundu.‘Yaptırımları kaldırmak bizim elimizde değil’Yaptırımların kaldırılması meselesinin seçim sürecinin de en önemli meselesi olduğunu söyleyen Hamaney, şöyle konuştu:‘Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir’Öte yandan İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini yetkililere ileten Hamaney, "Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir. Bu konuda sakin olmayın, sessiz kalmayın" dedi.
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iran, ayetullah ali hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimi, mesud pezeşkiyan, meclis
iran, ayetullah ali hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimi, mesud pezeşkiyan, meclis

İran lideri Hamaney, Meclis'ten Pezeşkiyan hükümetine destek olmalarını istedi

15:16 21.07.2024
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'ten 28 Temmuz'da görevine başlamaya hazırlanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini istedi.
Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve mevcut milletvekillerini kabul ettiği toplantıda konuşan Hamaney, Meclis'in Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini isterken, “Benim güçlü tavsiyem, Meclis'in yeni hükümetle yapıcı etkileşim içinde olmasıdır. Cumhurbaşkanının ülkeye karşı görevlerini yerine getirmesine herkes yardımcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı'nın ve yeni hükümetin başarısı hepimizin başarısıdır" dedi.

Meclis ve hükümete ‘tek ses olun’ çağrısı

Ulusal meselelerde tek ses olunması gerektiğini belirten Hamaney, "Önemli konularda ülkenin tek sesi duyulmalı. Hükümet, Meclis ve çeşitli yetkililer aynı sözü söylemelidir" ifadelerini kullandı.
Muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'e reformist Pezeşkiyan'ın oluşturacağı kabineye güvenoyu vermesini isteyen Hamaney, "Bu sizin acil görevinizdir. Elbette önerilen kabine ne kadar erken onaylanır ve hükümet çalışmaya başlarsa ülke için o kadar iyi olur ancak bu alanda hem size hem de sayın seçilmiş Cumhurbaşkanı'na büyük sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.
İran lideri Hamaney, eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ‘ihanet’ diye eleştirdiği nükleer yasaya destek verdi
Hamaney, önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Meclis tarafından çıkarılan ve Ruhani'nin "nükleer anlaşmanın canlandırılmasını engellediğini" savunarak ihanet olarak nitelediği nükleer faaliyetlerin artırılmasını öngören yasaya övgüde bulundu. İran lideri, "Meclis'in siyasi ve uluslararası konulardaki varlığı çok önemlidir. Buna iyi bir örnek, stratejik eylem yasasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

‘Yaptırımları kaldırmak bizim elimizde değil’

Yaptırımların kaldırılması meselesinin seçim sürecinin de en önemli meselesi olduğunu söyleyen Hamaney, şöyle konuştu:

Özellikle seçim günlerinde oldukça popüler olan, seçim adaylarının, halkın ve onların destekçilerinin çeşitli açıklamalarında tekrarlanan bu yaptırımlar meselesinde, Meclis de gerçekten etkili olabilir. Yaptırımları onurlu yöntemlerle kaldırabiliriz ve yaptırımları etkisiz hale getirmek, yaptırımları kaldırmaktan daha üstündür. Ambargoyu kaldırmanın sizin elinizde olmadığını defalarca söyledim ancak ambargoyu etkisiz hale getirmek sizin elinizde. Bunun iyi yolları var. Biz de bu yollardan bazılarını izledik ve etkisini gördük. Bu konuda da Meclis rol oynayabilir.

‘Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir’

Öte yandan İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini yetkililere ileten Hamaney, "Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir. Bu konuda sakin olmayın, sessiz kalmayın" dedi.
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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