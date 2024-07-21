https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/iran-lideri-hamaney-meclisten-pezeskiyan-hukumetine-destek-olmalarini-istedi-1086077163.html

İran lideri Hamaney, Meclis'ten Pezeşkiyan hükümetine destek olmalarını istedi

İran lideri Hamaney, Meclis'ten Pezeşkiyan hükümetine destek olmalarını istedi

Sputnik Türkiye

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'ten 28 Temmuz'da görevine başlamaya hazırlanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T15:16+0300

2024-07-21T15:16+0300

2024-07-21T15:16+0300

politika

iran

ayetullah ali hamaney

cumhurbaşkanlığı seçimi

mesud pezeşkiyan

meclis

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Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve mevcut milletvekillerini kabul ettiği toplantıda konuşan Hamaney, Meclis'in Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini isterken, “Benim güçlü tavsiyem, Meclis'in yeni hükümetle yapıcı etkileşim içinde olmasıdır. Cumhurbaşkanının ülkeye karşı görevlerini yerine getirmesine herkes yardımcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı'nın ve yeni hükümetin başarısı hepimizin başarısıdır" dedi.Meclis ve hükümete ‘tek ses olun’ çağrısıUlusal meselelerde tek ses olunması gerektiğini belirten Hamaney, "Önemli konularda ülkenin tek sesi duyulmalı. Hükümet, Meclis ve çeşitli yetkililer aynı sözü söylemelidir" ifadelerini kullandı.Muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'e reformist Pezeşkiyan'ın oluşturacağı kabineye güvenoyu vermesini isteyen Hamaney, "Bu sizin acil görevinizdir. Elbette önerilen kabine ne kadar erken onaylanır ve hükümet çalışmaya başlarsa ülke için o kadar iyi olur ancak bu alanda hem size hem de sayın seçilmiş Cumhurbaşkanı'na büyük sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.İran lideri Hamaney, eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ‘ihanet’ diye eleştirdiği nükleer yasaya destek verdiHamaney, önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Meclis tarafından çıkarılan ve Ruhani'nin "nükleer anlaşmanın canlandırılmasını engellediğini" savunarak ihanet olarak nitelediği nükleer faaliyetlerin artırılmasını öngören yasaya övgüde bulundu. İran lideri, "Meclis'in siyasi ve uluslararası konulardaki varlığı çok önemlidir. Buna iyi bir örnek, stratejik eylem yasasıdır" değerlendirmesinde bulundu.‘Yaptırımları kaldırmak bizim elimizde değil’Yaptırımların kaldırılması meselesinin seçim sürecinin de en önemli meselesi olduğunu söyleyen Hamaney, şöyle konuştu:‘Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir’Öte yandan İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini yetkililere ileten Hamaney, "Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir. Bu konuda sakin olmayın, sessiz kalmayın" dedi.

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iran, ayetullah ali hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimi, mesud pezeşkiyan, meclis