https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/gabar-daginda-petrol-arama-sondaji-devrildi-3-yarali-1086073778.html
Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi: 3 yaralı
Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi: 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T12:44+0300
2024-07-21T12:44+0300
2024-07-21T12:51+0300
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şırnak
kaza
petrol
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Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı'nda TPAO'ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.
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gabar dağı, şırnak, kaza, petrol
gabar dağı, şırnak, kaza, petrol
Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi: 3 yaralı
12:44 21.07.2024 (güncellendi: 12:51 21.07.2024)
Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı'nda TPAO'ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.
Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.