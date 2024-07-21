https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/gabar-daginda-petrol-arama-sondaji-devrildi-3-yarali-1086073778.html

Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi: 3 yaralı

Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi: 3 yaralı

Sputnik Türkiye

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

gabar dağı

şırnak

kaza

petrol

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Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı'nda TPAO'ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.

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