https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/hint-keneviri-yetistirilen-evin-sahibinden-ilginc-savunma-su-doktum-buyuduler-bu-kadar-1086073666.html

Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: 'Su döktüm büyüdüler, bu kadar'

Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: 'Su döktüm büyüdüler, bu kadar'

Sputnik Türkiye

Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T12:39+0300

2024-07-21T12:39+0300

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türkiye

kenevir

kenevir üretimi

mucize bitki kenevir

aydın

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Aydın'da polisler şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.Ev sahibinin sözleri 'pes' dedirttiOperasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları pes dedirtti.Ele geçirilen Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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kenevir, kenevir üretimi, mucize bitki kenevir, aydın