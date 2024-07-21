https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/hint-keneviri-yetistirilen-evin-sahibinden-ilginc-savunma-su-doktum-buyuduler-bu-kadar-1086073666.html
Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: 'Su döktüm büyüdüler, bu kadar'
Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: 'Su döktüm büyüdüler, bu kadar'
Sputnik Türkiye
Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T12:39+0300
2024-07-21T12:39+0300
2024-07-21T12:39+0300
türkiye
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kenevir üretimi
mucize bitki kenevir
aydın
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Aydın'da polisler şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.Ev sahibinin sözleri 'pes' dedirttiOperasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları pes dedirtti.Ele geçirilen Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231003/koyunlari-garip-davranan-cobana-buyuk-saskinlik-600-kilo-kenevir-yedikleri-ortaya-cikti-1075982758.html
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kenevir, kenevir üretimi, mucize bitki kenevir, aydın
kenevir, kenevir üretimi, mucize bitki kenevir, aydın
Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: 'Su döktüm büyüdüler, bu kadar'
Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri ele geçilirken ev sahibi kadının, "Bunlar burada ekiliydi, ben sadece su döktüm büyüdüler" şeklindeki savunması 'pes' dedirtti.
Aydın'da polisler şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.
Ev sahibinin sözleri 'pes' dedirtti
Operasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları pes dedirtti.
Ele geçirilen Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.