https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/eski-cia-uzmani-abd-siyaseti-yeni-ve-buyuk-bir-kaos-donemine-girdi-1086087533.html

Eski CIA uzmanı: ABD siyaseti yeni ve büyük bir kaos dönemine girdi

Eski CIA uzmanı: ABD siyaseti yeni ve büyük bir kaos dönemine girdi

Sputnik Türkiye

Eski CIA yetkilisi Larry Johnson, Biden'ın seçim yarışından çekilme kararının ardından ABD siyasetinin yeni ve büyük bir kaos dönemine girdiğini belirtti. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T22:07+0300

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Emekli CIA istihbarat görevlisi ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilme kararını değerlendirdi.Biden'ın kararının 'çılgın bir mücadeleye yol açtığını' ifade eden Johnson, "Demokrat iktidar simsarlarının istediği, Kamala Harris'in yerine Michelle Obama'yı getirmek. Eğer Kamala'yı terk edip Kamala'nın yerine siyah bir kadın getirmezlerse, bu Demokrat Parti'de gerçek bir ayaklanmayı başlatacak" ifadelerini kullandı.Biden'ın kararını 'çılgın bir mücadeleye yol açtığını' ifade eden Johnson "Demokrat iktidar simsarlarının istediği, Kamala Harris'in yerine Michelle Obama'yı getirmek... Eğer Kamala'yı terk edip ve Kamala'nın yerine siyah bir kadın getirmezlerse, o zaman bu, Demokrat partide gerçek bir karışıklığı başlatacak" ifadelerini kullandı.'Harris'in kolayca pes etmeyeceğini', çünkü "halef olarak atanmak istediğini" ifade eden CIA uzmanı, böyle bir durumun, yaklaşan Demokratik Ulusal Kongre'ye ek bir istikrarsızlık getireceğini fark etti.Ne olmuştu?ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini açıklamtışı. Seçim yarışından çekildiğini açıklayan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/biden-adayliktan-cekildi-1086086723.html

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