https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/eski-bakan-varank-paylasti-cumhurbaskani-erdogan-basketbol-oynadi--1086075226.html

Eski bakan Varank paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Eski bakan Varank paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Sputnik Türkiye

AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası sosyal... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T13:30+0300

2024-07-21T13:30+0300

2024-07-21T13:31+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

mustafa varank

basketbol

basket

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086074694_0:154:2048:1306_1920x0_80_0_0_2b2f70aa0e4452cc74a382d0e152b81a.jpg

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası 'Maç sonrası özçekim' paylaşımı yaptı. Özçekimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/emeklilik-sisteminde-koklu-degisiklik-iddialariyla-ilgili-cumhurbaskani-erdogandan-aciklama-1086071810.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı erdoğan basketbol, cumhurbaşkanı erdoğan basketbol oynadı mı, cumhurbaşkanı erdoğan sağlık