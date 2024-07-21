https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/eski-bakan-varank-paylasti-cumhurbaskani-erdogan-basketbol-oynadi--1086075226.html
Eski bakan Varank paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
Eski bakan Varank paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
Sputnik Türkiye
AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası sosyal... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T13:30+0300
2024-07-21T13:30+0300
2024-07-21T13:31+0300
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recep tayyip erdoğan
mustafa varank
basketbol
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TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası 'Maç sonrası özçekim' paylaşımı yaptı. Özçekimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yer aldı.
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cumhurbaşkanı erdoğan basketbol, cumhurbaşkanı erdoğan basketbol oynadı mı, cumhurbaşkanı erdoğan sağlık
Eski bakan Varank paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
13:30 21.07.2024 (güncellendi: 13:31 21.07.2024)
AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.
TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası 'Maç sonrası özçekim' paylaşımı yaptı.
Özçekimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yer aldı.