https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/erivanda-ermeni-amerikan-askeri-tatbikati-basladi-1085875646.html
Erivan'da Ermeni-Amerikan askeri tatbikatı başladı
Erivan'da Ermeni-Amerikan askeri tatbikatı başladı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni-Amerikan ortak askeri tatbikatlarının başladığını duyururken, tatbikata ABD'nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T15:28+0300
2024-07-15T15:28+0300
2024-07-15T15:28+0300
savunma
ortak askeri tatbikat
askeri tatbikat
ermenistan
abd
azerbaycan
güney kafkasya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0f/1085875489_433:0:4074:2048_1920x0_80_0_0_7f022a0d557b00f65ad53356f102bc72.jpg
10 gün sürecek olan ‘Kartal Ortağı’ (Eagle Partner) adlı askeri tatbikat hakkında açıklama yapan bakanlık, tatbikatın amacının, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek, en iyi idari ve taktik muhabere uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak ve ayrıca Ermeni barışı koruma kuvvetlerinin muharebeye hazırlık durumunu arttırmak olduğunu da vurguladı.Ermenistan ve ABD orduları, Eagle Partner ortak tatbikatını ilk kez geçen sene gerçekleştirmişti. 85 ABD ve 175 Ermeni askerinin katıldığı tatbikat, 11-20 Eylül'de yine Ermenistan'da yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ermeni-ve-abd-ordulari-ermenistanda-ortak-tatbikat-yapacak-1085590291.html
ermenistan
abd
azerbaycan
güney kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0f/1085875489_1343:0:4074:2048_1920x0_80_0_0_addc8ae84c3c8aa5c4637c7700ea0358.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, ermenistan, abd, azerbaycan, güney kafkasya
ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, ermenistan, abd, azerbaycan, güney kafkasya
Erivan'da Ermeni-Amerikan askeri tatbikatı başladı
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni-Amerikan ortak askeri tatbikatlarının başladığını duyururken, tatbikata ABD'nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri birlikleriyle Kansas Ulusal Muhafız Birliği askerleri de katılıyor.
10 gün sürecek olan ‘Kartal Ortağı’ (Eagle Partner) adlı askeri tatbikat hakkında açıklama yapan bakanlık, tatbikatın amacının, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek, en iyi idari ve taktik muhabere uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak ve ayrıca Ermeni barışı koruma kuvvetlerinin muharebeye hazırlık durumunu arttırmak olduğunu da vurguladı.
Ermenistan ve ABD orduları, Eagle Partner ortak tatbikatını ilk kez geçen sene gerçekleştirmişti. 85 ABD ve 175 Ermeni askerinin katıldığı tatbikat, 11-20 Eylül'de yine Ermenistan'da yapılmıştı.