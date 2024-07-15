https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/erivanda-ermeni-amerikan-askeri-tatbikati-basladi-1085875646.html

Erivan'da Ermeni-Amerikan askeri tatbikatı başladı

Erivan'da Ermeni-Amerikan askeri tatbikatı başladı

Sputnik Türkiye

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni-Amerikan ortak askeri tatbikatlarının başladığını duyururken, tatbikata ABD'nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T15:28+0300

2024-07-15T15:28+0300

2024-07-15T15:28+0300

savunma

ortak askeri tatbikat

askeri tatbikat

ermenistan

abd

azerbaycan

güney kafkasya

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10 gün sürecek olan ‘Kartal Ortağı’ (Eagle Partner) adlı askeri tatbikat hakkında açıklama yapan bakanlık, tatbikatın amacının, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek, en iyi idari ve taktik muhabere uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak ve ayrıca Ermeni barışı koruma kuvvetlerinin muharebeye hazırlık durumunu arttırmak olduğunu da vurguladı.Ermenistan ve ABD orduları, Eagle Partner ortak tatbikatını ilk kez geçen sene gerçekleştirmişti. 85 ABD ve 175 Ermeni askerinin katıldığı tatbikat, 11-20 Eylül'de yine Ermenistan'da yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ermeni-ve-abd-ordulari-ermenistanda-ortak-tatbikat-yapacak-1085590291.html

ermenistan

abd

azerbaycan

güney kafkasya

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ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, ermenistan, abd, azerbaycan, güney kafkasya