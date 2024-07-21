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Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "İsrail’in ülkemizi ve... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T18:59+0300
2024-07-21T19:16+0300
israil
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları "bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın" arkasına gizlemeye çalıştığı bildirildi.Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları "bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın" arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulandı.İsrail'in, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerinin" sonuçsuz kalacağı kaydedilen açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/cumhurbaskani-erdogan-tff-baskanligina-secilen-haciosmanoglunu-tebrik-etti-1085995595.html
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Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

18:59 21.07.2024 (güncellendi: 19:16 21.07.2024)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "İsrail’in ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimleri sonuçsuz kalacaktır" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları "bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın" arkasına gizlemeye çalıştığı bildirildi.
Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları "bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın" arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulandı.
İsrail'in, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerinin" sonuçsuz kalacağı kaydedilen açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.
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