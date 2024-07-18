https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/cumhurbaskani-erdogan-tff-baskanligina-secilen-haciosmanoglunu-tebrik-etti-1085995595.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik etti. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T23:36+0300
2024-07-18T23:36+0300
2024-07-18T23:36+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
recep tayyip erdoğan
ibrahim hacıosmanoğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/turkiye-futbol-federasyonunun-yeni-baskani-belli-oldu-1085985539.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), recep tayyip erdoğan, ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff), recep tayyip erdoğan, ibrahim hacıosmanoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.