https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/cumhurbaskani-erdogan-tff-baskanligina-secilen-haciosmanoglunu-tebrik-etti-1085995595.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik etti. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T23:36+0300

2024-07-18T23:36+0300

2024-07-18T23:36+0300

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

recep tayyip erdoğan

ibrahim hacıosmanoğlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/turkiye-futbol-federasyonunun-yeni-baskani-belli-oldu-1085985539.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), recep tayyip erdoğan, ibrahim hacıosmanoğlu