https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cukurova-havalimaninin-acilacagi-tarih-belli-oldu-ulkenin-turizmine-ve-ticaretine-guc-katacak-1086069204.html

Çukurova Havalimanı'nın açılacağı tarih belli oldu: 'Ülkenin turizmine ve ticaretine güç katacak'

Çukurova Havalimanı'nın açılacağı tarih belli oldu: 'Ülkenin turizmine ve ticaretine güç katacak'

Sputnik Türkiye

Çukurova Havalimanı ne zaman açılacak sorusuna yanıtı Bakan Uraloğlu verdi. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyuran... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T10:29+0300

2024-07-21T10:29+0300

2024-07-21T10:32+0300

ekonomi

çukurova

çukurova havalimanı

açılış

açılış töreni

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını açıkladı.Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244.5 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini, bu yatırımdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin euro kira bedeli sağlanacağını ifade etti.Uraloğlu, 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanının 8 milyon yolcu kapasiteli olduğuna dikkati çekti.Uraloğlu, Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş süresiyle, 1.4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde olduğuna işaret ederek, 2053 hedeflerinin aktif havalimanı sayısını 61'e çıkarmak olduğunu kaydetti.CAT-II standartlarında, 3 bin 500 metre uzunluğundaki piste en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş kalkış yapabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:Uraloğlu, 110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edildiğinin altını çizerek, havalimanında 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronunun bulunduğunu söyledi.'3 bin kişiye istihdam'Uraloğlu, Çukurova Havalimanı sayesinde bölgede ve ülke genelinde, doğrudan ve dolaylı olarak, 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını, havalimanının, Mersin ve Adana başta olmak üzere, çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük faydası olacağını ifade etti.

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çukurova

çukurova havalimanı

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