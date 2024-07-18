https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/beyaz-saray-abd-baskani-joe-bidenin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1085960523.html
Beyaz Saray: Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Beyaz Saray: Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T01:27+0300
2024-07-18T01:27+0300
2024-07-18T01:35+0300
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abd
kovid-19
test
karine jean-pierre
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Biden'ın Kovid-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bidendan-sagligi-ile-ilgili-aciklama-secim-yarisindan-cekiliyor-mu-1085960110.html
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joe biden, abd, abd, kovid-19, test, karine jean-pierre
joe biden, abd, abd, kovid-19, test, karine jean-pierre
Beyaz Saray: Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
01:27 18.07.2024 (güncellendi: 01:35 18.07.2024)
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Biden'ın Kovid-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.
Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.
Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.
Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.
Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.