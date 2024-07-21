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Bağdat Büyükelçisi İnan: İlişkilerimizi somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz
Bağdat Büyükelçisi İnan: İlişkilerimizi somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed'in, Türkiye'ye yönelik suçlamaları ve... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
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Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşi Ahmed'in, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye yönelik bazı suçlamalarına karşı Anadolu Ajansı'nın (AA) sorusunu yanıtlayan Büyükelçi İnan, "Bu asılsız iddiaları biz de gördük. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Biz Türkiye olarak Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu irademizi esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a nisan ayında yaptıkları son ziyarette işbirliği alanlarına ilişkin imzalanan 30'a yakın anlaşmayla karşılıklı olarak teyit ettik. Söz konusu işbirliği alanları arasında terörle mücadele de var. Kaldı ki Irak tarafı terör örgütü PKK'yı geçtiğimiz mart ayında 'yasaklı örgüt' ilan etti" ifadelerini kullandı.İnan, Türkiye ve Irak'ın başta terörle mücadele olmak üzere ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde daha iyi bir noktaya taşınması için gerekli kararlılığı ortaya koyduğunu da dile getirerek, "Biz, ilişkilerimizi asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz" şeklinde konuştu.Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı operasyonlarında bölgedeki "köyleri hedef aldığı, tarım alanlarının yandığını" iddia etmişti.Ahmed, TSK'nın PKK'ya yönelik son günlerdeki operasyonları sonrası bölgede "bir okul ve kilisenin de yıkıldığını" öne sürmüştü.
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Bağdat Büyükelçisi İnan: İlişkilerimizi somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz

23:02 21.07.2024 (güncellendi: 23:08 21.07.2024)
© AA / Murtadha Al-SudaniTürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehadet yıl dönümünde, Irak'ın başkent Bağdat'ta aşure dağıttı. TİKA Bağdat ofisi tarafından başkentte, eski Türk Büyükelçiliğinin de bulunduğu Veziriye semtinde, Iraklılara aşure ikramı yapıldı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehadet yıl dönümünde, Irak'ın başkent Bağdat'ta aşure dağıttı. TİKA Bağdat ofisi tarafından başkentte, eski Türk Büyükelçiliğinin de bulunduğu Veziriye semtinde, Iraklılara aşure ikramı yapıldı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AA / Murtadha Al-Sudani
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed'in, Türkiye'ye yönelik suçlamaları ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Irak ile ilişkileri asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceklerini söyledi.
Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşi Ahmed'in, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye yönelik bazı suçlamalarına karşı Anadolu Ajansı'nın (AA) sorusunu yanıtlayan Büyükelçi İnan, "Bu asılsız iddiaları biz de gördük. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Biz Türkiye olarak Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu irademizi esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a nisan ayında yaptıkları son ziyarette işbirliği alanlarına ilişkin imzalanan 30'a yakın anlaşmayla karşılıklı olarak teyit ettik. Söz konusu işbirliği alanları arasında terörle mücadele de var. Kaldı ki Irak tarafı terör örgütü PKK'yı geçtiğimiz mart ayında 'yasaklı örgüt' ilan etti" ifadelerini kullandı.
İnan, Türkiye ve Irak'ın başta terörle mücadele olmak üzere ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde daha iyi bir noktaya taşınması için gerekli kararlılığı ortaya koyduğunu da dile getirerek, "Biz, ilişkilerimizi asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı operasyonlarında bölgedeki "köyleri hedef aldığı, tarım alanlarının yandığını" iddia etmişti.
Ahmed, TSK'nın PKK'ya yönelik son günlerdeki operasyonları sonrası bölgede "bir okul ve kilisenin de yıkıldığını" öne sürmüştü.
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