https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bagdat-buyukelcisi-inan-iliskilerimizi-somut-projeler-uzerinde-calisarak-derinlestirecegiz-1086087991.html

Bağdat Büyükelçisi İnan: İlişkilerimizi somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz

Bağdat Büyükelçisi İnan: İlişkilerimizi somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed'in, Türkiye'ye yönelik suçlamaları ve... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T23:02+0300

2024-07-21T23:02+0300

2024-07-21T23:08+0300

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Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşi Ahmed'in, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye yönelik bazı suçlamalarına karşı Anadolu Ajansı'nın (AA) sorusunu yanıtlayan Büyükelçi İnan, "Bu asılsız iddiaları biz de gördük. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Biz Türkiye olarak Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu irademizi esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a nisan ayında yaptıkları son ziyarette işbirliği alanlarına ilişkin imzalanan 30'a yakın anlaşmayla karşılıklı olarak teyit ettik. Söz konusu işbirliği alanları arasında terörle mücadele de var. Kaldı ki Irak tarafı terör örgütü PKK'yı geçtiğimiz mart ayında 'yasaklı örgüt' ilan etti" ifadelerini kullandı.İnan, Türkiye ve Irak'ın başta terörle mücadele olmak üzere ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde daha iyi bir noktaya taşınması için gerekli kararlılığı ortaya koyduğunu da dile getirerek, "Biz, ilişkilerimizi asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz" şeklinde konuştu.Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı operasyonlarında bölgedeki "köyleri hedef aldığı, tarım alanlarının yandığını" iddia etmişti.Ahmed, TSK'nın PKK'ya yönelik son günlerdeki operasyonları sonrası bölgede "bir okul ve kilisenin de yıkıldığını" öne sürmüştü.

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