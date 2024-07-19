https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kizi-mecliste-ise-baslayan-mustafa-destici-daha-yuksek-rakamlara-baska-yerde-de-calistirabilirdim-1086003026.html
Kızı Meclis'te işe başlayan Mustafa Destici: Daha yüksek rakamlara başka yerde de çalıştırabilirdim
Kızı Meclis'te işe başlayan Mustafa Destici: Daha yüksek rakamlara başka yerde de çalıştırabilirdim
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili eleştirilere "TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T10:06+0300
2024-07-19T10:06+0300
2024-07-19T10:06+0300
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi."TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladım da aynı usulle işe girmiştir" diye konuşan Destici, "Ben kızımı daha yüksek rakamlara başka yerlerde de çalıştırabilirdim. Evladımın Meclis’te çalışmasını istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL’dir" dedi.Destici, TV100'de yayınlanan programda Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Programda Destici'nin kızının TBMM'de nasıl göreve başladığı konuşulurken Kübra Par'ın sorduğu soru üzerine ortam gerildi. Destici, "İlk defa sizi böyle görüyorum. Kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Benim aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı" dedi.Destici'den kızının maaşına ilişkin açıklamaDestici, "Kendi personel ihtiyaçlarını, kendi usullerine göre... Meclis'in çünkü özel bir kanunu var. Dolayısıyla bu kanuna göre yapıyorlar. Detayına girmeden bu kanuna, yönetmeliğe göre işe girdiğini ifade edeyim. Kaç TL maaş aldığını dün paylaştım. Bordrosuyla birlikte" diye konuştu. Bunun üzerine Kübra Par, "100 bin TL değil, 37 bin 500 TL maaş alıyor dediniz" dedi. Destici de "Kesintilerden sonra eline geçenin bu olduğunu ifade ettim. Dün bordrosunu gösterdim" dedi.Kübra Par: Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını Meclis'te çalışsın diye işe sokacak olursa...Kübra Par, Destici'ye yönelttiği soruda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tuik--is-gucu-istatistiklerini-acikladi-en-yuksek-issizlik-hangi-illerde-1085977392.html
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mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), büyük birlik partisi, meclis, tbmm, işsizlik, işsizlik, genç işsizlik, istihdam
mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), büyük birlik partisi, meclis, tbmm, işsizlik, işsizlik, genç işsizlik, istihdam
Kızı Meclis'te işe başlayan Mustafa Destici: Daha yüksek rakamlara başka yerde de çalıştırabilirdim
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili eleştirilere "TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladım da aynı usulle işe girmiştir" diye yanıt verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.
"TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladım da aynı usulle işe girmiştir" diye konuşan Destici, "Ben kızımı daha yüksek rakamlara başka yerlerde de çalıştırabilirdim. Evladımın Meclis’te çalışmasını istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL’dir" dedi.
Destici, TV100'de yayınlanan programda Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Programda Destici'nin kızının TBMM'de nasıl göreve başladığı konuşulurken Kübra Par'ın sorduğu soru üzerine ortam gerildi. Destici, "İlk defa sizi böyle görüyorum. Kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Benim aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı" dedi.
Destici'den kızının maaşına ilişkin açıklama
Destici, "Kendi personel ihtiyaçlarını, kendi usullerine göre... Meclis'in çünkü özel bir kanunu var. Dolayısıyla bu kanuna göre yapıyorlar. Detayına girmeden bu kanuna, yönetmeliğe göre işe girdiğini ifade edeyim. Kaç TL maaş aldığını dün paylaştım. Bordrosuyla birlikte" diye konuştu. Bunun üzerine Kübra Par, "100 bin TL değil, 37 bin 500 TL maaş alıyor dediniz" dedi. Destici de "Kesintilerden sonra eline geçenin bu olduğunu ifade ettim. Dün bordrosunu gösterdim" dedi.
Kübra Par: Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını Meclis'te çalışsın diye işe sokacak olursa...
Kübra Par, Destici'ye yönelttiği soruda şu ifadeleri kullandı:
"Mustafa Bey, siz yılların siyasetçisisiniz. Bir partinin genel başkanısınız. Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını Meclis'te çalışsın, milli iradenin yeridir, burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak? 1. sorum bu. Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekiliyken, çok hak ediyor olabilir, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birincilikle de bitirmiş olabilir, ama eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını, eğer Meclis'te işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Sorum bu."