https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/abdli-eski-istihbaratci-almanyadaki-amerikan-fuzeleri-tehlikeli-bir-tirmanisa-yol-acabilir-1086067242.html
ABD'li eski istihbaratçı: Almanya’daki Amerikan füzeleri tehlikeli bir tırmanışa yol açabilir
ABD'li eski istihbaratçı: Almanya’daki Amerikan füzeleri tehlikeli bir tırmanışa yol açabilir
Sputnik Türkiye
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, uzun menzilli Amerikan füzelerinin Almanya topraklarına... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T23:48+0300
2024-07-20T23:48+0300
2024-07-20T23:48+0300
dünya
abd
uzun menzilli füze
almanya
konuşlandırmak
scott ritter
görüş
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Sputnik’e demecine ABD’nin Almanya topraklarına 2026’da konuşlandırmayı planladığı uzun menzilli füzeler ile ilgili değerlendirmede bulundu.Ritter, “Bu son derece istikrarsızlaştırıcı bir gelişme ve Rusya buna yanıt vereceğini açıkladı. Rusya’nın somut olarak nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor, fakat Rusya daha 2017’de RS-26 orta menzilli sistemlerini geliştirmeyi bu sistemleri konuşlandırmayı durdurdu. Ve Rusya’nın bu sistemi kısa sürede faaliyete geçirip konuşlandırabileceği yönünde bir görüş var” diye konuştu.Amerikan karadan havaya, karadan karaya, seyir ve hipersonik füzelerini Almanya’ya konuşlandırma kararının sorumsuzca bir tırmanış olduğunu vurgulayan Ritter, Berlin’in bu kararının çok trajik olaylara yol açabileceği konusunda uyardı.Ritter, “Tek bir hata, tek bir yanlış hesap, tek bir yanlış yorum bu füzelerin öfkeyle ateşlenmesine, bunun da ABD ile Rusya arasında olası bir nükleer silah misillemesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin 2026’da halihazırda Avrupa’da bulunan silahları önemli ölçüde geride bırakacak SM-6, Tomahawk füzeleri ve ‘hipersonik silahlar’ gibi uzun menzilli saldırı sistemlerini Almanya’da konuşlandırmaya başlayacağını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirmesine karşılık Rusya’nın da nükleer başlıklı füzelerini konuşlandırabileceği olasılığını dışlamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/lavrov-abd-nin-uzun-menzilli-fuze-karari-berlin-icin-asagilayicidir-1085910844.html
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abd, uzun menzilli füze, almanya, konuşlandırmak, scott ritter, görüş
abd, uzun menzilli füze, almanya, konuşlandırmak, scott ritter, görüş
ABD'li eski istihbaratçı: Almanya’daki Amerikan füzeleri tehlikeli bir tırmanışa yol açabilir
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, uzun menzilli Amerikan füzelerinin Almanya topraklarına konuşlandırılmasının tehlikeli bir gerginliğe yol açabileceğini belirtti.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Sputnik’e demecine ABD’nin Almanya topraklarına 2026’da konuşlandırmayı planladığı uzun menzilli füzeler ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Ritter, “Bu son derece istikrarsızlaştırıcı bir gelişme ve Rusya buna yanıt vereceğini açıkladı. Rusya’nın somut olarak nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor, fakat Rusya daha 2017’de RS-26 orta menzilli sistemlerini geliştirmeyi bu sistemleri konuşlandırmayı durdurdu. Ve Rusya’nın bu sistemi kısa sürede faaliyete geçirip konuşlandırabileceği yönünde bir görüş var” diye konuştu.
Amerikan karadan havaya, karadan karaya, seyir ve hipersonik füzelerini Almanya’ya konuşlandırma kararının sorumsuzca bir tırmanış olduğunu vurgulayan Ritter, Berlin’in bu kararının çok trajik olaylara yol açabileceği konusunda uyardı.
Ritter, “Tek bir hata, tek bir yanlış hesap, tek bir yanlış yorum bu füzelerin öfkeyle ateşlenmesine, bunun da ABD ile Rusya arasında olası bir nükleer silah misillemesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin 2026’da halihazırda Avrupa’da bulunan silahları önemli ölçüde geride bırakacak SM-6, Tomahawk füzeleri ve ‘hipersonik silahlar’ gibi uzun menzilli saldırı sistemlerini Almanya’da konuşlandırmaya başlayacağını bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirmesine karşılık Rusya’nın da nükleer başlıklı füzelerini konuşlandırabileceği olasılığını dışlamamıştı.