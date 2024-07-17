https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/arda-guler-yine-mest-etti-herkesi-buyuluyor-1085923241.html

Arda Güler yine 'mest etti': 'Herkesi büyülüyor'

Arda Güler yine 'mest etti': 'Herkesi büyülüyor'

Sputnik Türkiye

Dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Andriy Şevçenko, Arda Güler'in performansıyla ilgili olarak yorumda bulundu. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T07:21+0300

2024-07-17T07:21+0300

2024-07-17T07:21+0300

spor

arda güler

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

vincenzo montella

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Andriy Shevchenko, Türkiye'nin EURO 2024 performansı ve Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.Andriy Shevchenko yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Şampiyonasu çok güzel organize edildi. Doğrusu UEFA yetkilileri ve Almanya Futbol Federasyonu çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sorunsuz ve başarılı bir turnuva geride kaldı" dedi.'Çok heyecan yaşandı'Turnuvayla ilgili de konuşan efsane oyuncu, "Turnuvada akıllarda kalan çok fazla şey var. Atmosferin çok güzel olması, stadyumların dolması, çok sayıda sporseverin farklı ülkeden gelmesi. İnsanlar turnuva boyunca çok iyi heyecan yaşadı" ifadelerini kullandı.'Montella i̇yi̇ i̇ş çıkardı'Montella'nın iyi iş çıkardığını belirten Şevçenko, "Bana göre Montella oldukça iyi bir iş çıkardı. Türk Milli Takımı'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Montella takımı kritik bir dönemde aldı ve bence kısa süre içinde iyi çalışmalar yaptı" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html

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