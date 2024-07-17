https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/arda-guler-yine-mest-etti-herkesi-buyuluyor-1085923241.html
Arda Güler yine 'mest etti': 'Herkesi büyülüyor'
Arda Güler yine 'mest etti': 'Herkesi büyülüyor'
Sputnik Türkiye
Dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Andriy Şevçenko, Arda Güler'in performansıyla ilgili olarak yorumda bulundu. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T07:21+0300
2024-07-17T07:21+0300
2024-07-17T07:21+0300
spor
arda güler
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
euro 2024
euro 2024
euro 2024
euro 2024
vincenzo montella
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Andriy Shevchenko, Türkiye'nin EURO 2024 performansı ve Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.Andriy Shevchenko yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Şampiyonasu çok güzel organize edildi. Doğrusu UEFA yetkilileri ve Almanya Futbol Federasyonu çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sorunsuz ve başarılı bir turnuva geride kaldı" dedi.'Çok heyecan yaşandı'Turnuvayla ilgili de konuşan efsane oyuncu, "Turnuvada akıllarda kalan çok fazla şey var. Atmosferin çok güzel olması, stadyumların dolması, çok sayıda sporseverin farklı ülkeden gelmesi. İnsanlar turnuva boyunca çok iyi heyecan yaşadı" ifadelerini kullandı.'Montella i̇yi̇ i̇ş çıkardı'Montella'nın iyi iş çıkardığını belirten Şevçenko, "Bana göre Montella oldukça iyi bir iş çıkardı. Türk Milli Takımı'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Montella takımı kritik bir dönemde aldı ve bence kısa süre içinde iyi çalışmalar yaptı" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html
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arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, vincenzo montella
arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, vincenzo montella
Arda Güler yine 'mest etti': 'Herkesi büyülüyor'
Dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Andriy Şevçenko, Arda Güler'in performansıyla ilgili olarak yorumda bulundu.
Andriy Shevchenko, Türkiye'nin EURO 2024 performansı ve Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.
Andriy Shevchenko yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Şampiyonasu çok güzel organize edildi. Doğrusu UEFA yetkilileri ve Almanya Futbol Federasyonu çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sorunsuz ve başarılı bir turnuva geride kaldı" dedi.
Turnuvayla ilgili de konuşan efsane oyuncu, "Turnuvada akıllarda kalan çok fazla şey var. Atmosferin çok güzel olması, stadyumların dolması, çok sayıda sporseverin farklı ülkeden gelmesi. İnsanlar turnuva boyunca çok iyi heyecan yaşadı" ifadelerini kullandı.
'Montella i̇yi̇ i̇ş çıkardı'
Montella'nın iyi iş çıkardığını belirten Şevçenko, "Bana göre Montella oldukça iyi bir iş çıkardı. Türk Milli Takımı'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Montella takımı kritik bir dönemde aldı ve bence kısa süre içinde iyi çalışmalar yaptı" açıklamasını yaptı.