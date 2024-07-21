https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/ak-partili-celik-israilde-netanyahunun-kabinesi-21-yuzyilin-soykirimci-katliam-sebekesidir-1086085963.html

AK Partili Çelik: İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir

AK Partili Çelik: İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir" dedi. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

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ak parti

türkiye

ömer çelik

israil

israil-filistin

recep tayyip erdoğan

benyamin netanyahu

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu kabinesinin 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesi olduğunu' söyledi.Bu şebekenin de tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ettiği değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/disisleri-bakanligi-israilin-propaganda-ve-psikolojik-harekat-girisimleri-sonucsuz-kalacak-1086084544.html

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ak parti, ömer çelik, israil, israil-filistin, recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu