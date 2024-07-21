https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/ak-partili-celik-israilde-netanyahunun-kabinesi-21-yuzyilin-soykirimci-katliam-sebekesidir-1086085963.html
AK Partili Çelik: İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir
AK Partili Çelik: İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir" dedi. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu kabinesinin 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesi olduğunu' söyledi.Bu şebekenin de tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ettiği değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/disisleri-bakanligi-israilin-propaganda-ve-psikolojik-harekat-girisimleri-sonucsuz-kalacak-1086084544.html
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ak parti, ömer çelik, israil, israil-filistin, recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu
ak parti, ömer çelik, israil, israil-filistin, recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu
AK Partili Çelik: İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir
20:00 21.07.2024 (güncellendi: 20:16 21.07.2024)
AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu kabinesinin 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesi olduğunu' söyledi.
Bu şebekenin de tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ettiği değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:
"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir."