https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/adanada-anne-baba-ve-iki-cocuklarinin-bulundugu-otomobil-gole-dustu-arama-calismalari-suruyor-1086076069.html
Adana’da anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil göle düştü: Cesetlere ulaşıldı
Adana’da anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil göle düştü: Cesetlere ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T14:35+0300
2024-07-21T14:35+0300
2024-07-21T15:19+0300
adana
türkiye
göl
otomobil
kaza
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Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, Çatalan Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil de vinçle köprüye çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/gabar-daginda-petrol-arama-sondaji-devrildi-3-yarali-1086073778.html
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adana, göl, otomobil, kaza
adana, göl, otomobil, kaza
Adana’da anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil göle düştü: Cesetlere ulaşıldı
14:35 21.07.2024 (güncellendi: 15:19 21.07.2024)
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, Çatalan Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.
Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.
Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.
Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil de vinçle köprüye çıkarıldı.