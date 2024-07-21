https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/adanada-anne-baba-ve-iki-cocuklarinin-bulundugu-otomobil-gole-dustu-arama-calismalari-suruyor-1086076069.html

Adana’da anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil göle düştü: Cesetlere ulaşıldı

Adana’da anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil göle düştü: Cesetlere ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T14:35+0300

2024-07-21T14:35+0300

2024-07-21T15:19+0300

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Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, Çatalan Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil de vinçle köprüye çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/gabar-daginda-petrol-arama-sondaji-devrildi-3-yarali-1086073778.html

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