https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/zelenskiyle-gorusen-trump-savasi-sonlandiracagim-1086049595.html

Zelenskiy'le görüşen Trump: Savaşı sonlandıracağım

Zelenskiy'le görüşen Trump: Savaşı sonlandıracağım

Sputnik Türkiye

ABD başkan adayı Trump, Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmaları sona erdireceğini bir kez daha dile getirdi. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T09:49+0300

2024-07-20T09:49+0300

2024-07-20T09:49+0300

ukrayna krizi

donald trump

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

telefon görüşmesi

abd başkanlık seçimleri

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefon görüşmesi yaptı.Truth Social hesabından görüşmeyle ilgili bir açıklama yapan Trump, Zelenskiy'le çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini anlattı.Kendisiyle telefon görüşmesi yaptığı için Zelenskiy'i takdir ettiğini belirten Trump, "Zira ben, bir sonraki ABD Başkanı olarak, dünyaya barış getireceğim ve pek çok cana mal olan ve sayısız masum aileyi harap eden (Ukrayna'daki) savaşı sona erdireceğim" ifadelerini kullandı.Trump, ABD Başkanı olduktan sonra Rus ve Ukraynalı tarafların bir araya gelebileceği ve şiddeti sona erdirip refaha giden yolu açacak bir anlaşmayı müzakere edebileceği vaadinde bulundu.Trump, 12 Temmuz'da Florida'da AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'la görüşmüştü.Orban'la toplantısına ilişkin olarak Truth Social adlı sosyal medya sitesinden bir mesaj paylaşan Trump, "Barışa ihtiyaç var ve hemen. Hiç başlamaması gereken savaşta haddinden fazla insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Orban, görüşmeye dair mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/trump-ukraynadaki-catisma-hic-baslamamaliydi-1085798965.html

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donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, telefon görüşmesi, abd başkanlık seçimleri