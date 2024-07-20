Zelenskiy'le görüşen Trump: Savaşı sonlandıracağım
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONA supporter of Former US president and Republican presidential candidate Donald Trump waits by Milwaukee Mitchell International Airport, Wisconsin, on July 14, 2024.
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
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ABD başkan adayı Trump, Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmaları sona erdireceğini bir kez daha dile getirdi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefon görüşmesi yaptı.
Truth Social hesabından görüşmeyle ilgili bir açıklama yapan Trump, Zelenskiy'le çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini anlattı.
Kendisiyle telefon görüşmesi yaptığı için Zelenskiy'i takdir ettiğini belirten Trump, "Zira ben, bir sonraki ABD Başkanı olarak, dünyaya barış getireceğim ve pek çok cana mal olan ve sayısız masum aileyi harap eden (Ukrayna'daki) savaşı sona erdireceğim" ifadelerini kullandı.
Trump, ABD Başkanı olduktan sonra Rus ve Ukraynalı tarafların bir araya gelebileceği ve şiddeti sona erdirip refaha giden yolu açacak bir anlaşmayı müzakere edebileceği vaadinde bulundu.
Trump, 12 Temmuz'da Florida'da AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'la görüşmüştü.
Orban'la toplantısına ilişkin olarak Truth Social adlı sosyal medya sitesinden bir mesaj paylaşan Trump, "Barışa ihtiyaç var ve hemen. Hiç başlamaması gereken savaşta haddinden fazla insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Orban, görüşmeye dair mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullanmıştı.
Truth Social hesabından görüşmeyle ilgili bir açıklama yapan Trump, Zelenskiy'le çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini anlattı.
Kendisiyle telefon görüşmesi yaptığı için Zelenskiy'i takdir ettiğini belirten Trump, "Zira ben, bir sonraki ABD Başkanı olarak, dünyaya barış getireceğim ve pek çok cana mal olan ve sayısız masum aileyi harap eden (Ukrayna'daki) savaşı sona erdireceğim" ifadelerini kullandı.
Trump, ABD Başkanı olduktan sonra Rus ve Ukraynalı tarafların bir araya gelebileceği ve şiddeti sona erdirip refaha giden yolu açacak bir anlaşmayı müzakere edebileceği vaadinde bulundu.
Trump, 12 Temmuz'da Florida'da AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'la görüşmüştü.
Orban'la toplantısına ilişkin olarak Truth Social adlı sosyal medya sitesinden bir mesaj paylaşan Trump, "Barışa ihtiyaç var ve hemen. Hiç başlamaması gereken savaşta haddinden fazla insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Orban, görüşmeye dair mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullanmıştı.
12 Temmuz, 14:14