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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/trump-ukraynadaki-catisma-hic-baslamamaliydi-1085798965.html
Trump: Ukrayna'daki çatışma hiç başlamamalıydı
Trump: Ukrayna'daki çatışma hiç başlamamalıydı
Sputnik Türkiye
Göreve gelmesi halinde Ukrayna'daki çatışmayı sadece birkaç gün içinde sonlandıracağını defaatle dile getiren Trump, yeni bir değerlendirme yaptı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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donald trump
ukrayna
ukrayna krizi
siyasi çözüm
diplomatik çözüm
viktor orban
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyeti başkan adayı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın hiç başlamaması gerektiğini belirtti.Florida'da AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'la görüşen Trump, daha sonra bir açıklama yaparak Ukrayna'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştı.Truth Social adlı sosyal medya sitesinden bir mesaj paylaşan Trump, "Barışa ihtiyaç var ve hemen. Hiç başlamaması gereken savaşta haddinden fazla insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'la görüşmüştü.Orban, görüşmeye dair mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/trumpla-gorusen-orban-gunun-iyi-haberi-diye-duyurdu-o-bu-sorunu-cozecek-1085789871.html
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abd, donald trump, ukrayna, ukrayna krizi, siyasi çözüm, diplomatik çözüm, viktor orban, çatışma, silahlı çatışma, barış misyonu
abd, donald trump, ukrayna, ukrayna krizi, siyasi çözüm, diplomatik çözüm, viktor orban, çatışma, silahlı çatışma, barış misyonu

Trump: Ukrayna'daki çatışma hiç başlamamalıydı

14:14 12.07.2024
© AP Photo / Gerald HerbertDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
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Göreve gelmesi halinde Ukrayna'daki çatışmayı sadece birkaç gün içinde sonlandıracağını defaatle dile getiren Trump, yeni bir değerlendirme yaptı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyeti başkan adayı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın hiç başlamaması gerektiğini belirtti.

Florida'da AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'la görüşen Trump, daha sonra bir açıklama yaparak Ukrayna'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştı.

Truth Social adlı sosyal medya sitesinden bir mesaj paylaşan Trump, "Barışa ihtiyaç var ve hemen. Hiç başlamaması gereken savaşta haddinden fazla insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'la görüşmüştü.

Orban, görüşmeye dair mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullanmıştı.
orban trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
Ukrayna krizi
Trump'la görüşen Orban 'günün iyi haberi' diye duyurdu: 'O, bu sorunu çözecek'
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