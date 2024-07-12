https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/trump-ukraynadaki-catisma-hic-baslamamaliydi-1085798965.html

Trump: Ukrayna'daki çatışma hiç başlamamalıydı

Trump: Ukrayna'daki çatışma hiç başlamamalıydı

Sputnik Türkiye

Göreve gelmesi halinde Ukrayna'daki çatışmayı sadece birkaç gün içinde sonlandıracağını defaatle dile getiren Trump, yeni bir değerlendirme yaptı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T14:14+0300

2024-07-12T14:14+0300

2024-07-12T14:14+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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silahlı çatışma

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyeti başkan adayı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın hiç başlamaması gerektiğini belirtti.Florida'da AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'la görüşen Trump, daha sonra bir açıklama yaparak Ukrayna'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştı.Truth Social adlı sosyal medya sitesinden bir mesaj paylaşan Trump, "Barışa ihtiyaç var ve hemen. Hiç başlamaması gereken savaşta haddinden fazla insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'la görüşmüştü.Orban, görüşmeye dair mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/trumpla-gorusen-orban-gunun-iyi-haberi-diye-duyurdu-o-bu-sorunu-cozecek-1085789871.html

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abd, donald trump, ukrayna, ukrayna krizi, siyasi çözüm, diplomatik çözüm, viktor orban, çatışma, silahlı çatışma, barış misyonu