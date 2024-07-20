Yıldız Sarayı, ilk ziyaretçileriyle buluştu
© AA / İsa TerliYıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı
© AA / İsa Terli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılışı yapılan Yıldız Sarayı, sabahın erken saatlerinden itibaren ilk ilk ziyaretçileriyle buluştu. Ziyaretçiler sarayı ücretsiz olarak gezme fırsatı buldu.
Osmanlı Devleti'nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı.
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilere kapılarını açtı.
Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek olan Yıldız Sarayı'na gelenler, ‘Büyük Mabeyn Köşkü'nü görerek, ‘Hamid Bahçesi'ni de gezerek su yolu etrafında yürüyüş yapma fırsatı buldu.
İlk defa görülecek alanların arasında ‘Limonluk', ‘Hamam', ‘3. Selim Çeşmesi', ‘Ada Köşkü', ve ‘Cihannüma Köşkü' de bulunuyor.
Öte yandan Milli Saraylar Başkanlığı yetkilileri, ilk ziyaretçileri kapıda karışlayarak çeşitli hediyeler sundu.
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilere kapılarını açtı.
Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek olan Yıldız Sarayı'na gelenler, ‘Büyük Mabeyn Köşkü'nü görerek, ‘Hamid Bahçesi'ni de gezerek su yolu etrafında yürüyüş yapma fırsatı buldu.
İlk defa görülecek alanların arasında ‘Limonluk', ‘Hamam', ‘3. Selim Çeşmesi', ‘Ada Köşkü', ve ‘Cihannüma Köşkü' de bulunuyor.
Öte yandan Milli Saraylar Başkanlığı yetkilileri, ilk ziyaretçileri kapıda karışlayarak çeşitli hediyeler sundu.