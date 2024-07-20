https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/yildiz-sarayi-ilk-ziyaretcileriyle-bulustu-1086054715.html

Yıldız Sarayı, ilk ziyaretçileriyle buluştu

Yıldız Sarayı, ilk ziyaretçileriyle buluştu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılışı yapılan Yıldız Sarayı, sabahın erken saatlerinden itibaren ilk ilk ziyaretçileriyle buluştu... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T13:27+0300

2024-07-20T13:27+0300

2024-07-20T13:27+0300

türkiye

yıldız sarayı

ziyaret

saray

istanbul

ziyaretçi

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Osmanlı Devleti'nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı.Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilere kapılarını açtı.Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek olan Yıldız Sarayı'na gelenler, ‘Büyük Mabeyn Köşkü'nü görerek, ‘Hamid Bahçesi'ni de gezerek su yolu etrafında yürüyüş yapma fırsatı buldu.İlk defa görülecek alanların arasında ‘Limonluk', ‘Hamam', ‘3. Selim Çeşmesi', ‘Ada Köşkü', ve ‘Cihannüma Köşkü' de bulunuyor.Öte yandan Milli Saraylar Başkanlığı yetkilileri, ilk ziyaretçileri kapıda karışlayarak çeşitli hediyeler sundu.

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