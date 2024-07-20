https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/vucic-avrupali-politikacilar-churchillin-rolunu-mantiksiz-bir-sekilde-benimsedi-1086058289.html

Vucic: Avrupalı ​​politikacılar Churchill'in rolünü mantıksız bir şekilde benimsedi

Vucic: Avrupalı ​​politikacılar Churchill'in rolünü mantıksız bir şekilde benimsedi

Sputnik Türkiye

İngiltere'deki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılan Vucic, Batılı siyasetçilerin Churchill'i öne çıkarmasına anlam veremediğini söyledi. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T15:42+0300

2024-07-20T15:42+0300

2024-07-20T15:42+0300

dünya

aleksandr vucic

sırbistan

winston churchill

joseph stalin

yalta

nato

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_855d33f6815d08bb02338b1cacf3878f.jpg

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun İngiltere'deki son zirvesinde birçok Avrupalı ​​​​politikacının eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in rolünü mantıksız bir şekilde benimsediğini gördüğünü belirtti.TV Prva'ya demeç veren Vucic, İngiltere'deki temasları sırasında Churchill'i örnek almasından ve göstermesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Churchill'in SSCB lideri Joseph Stalin'le dünyayı nüfuz bölgelerine böldüğünü anımsatan Vucic, "Elbette herkes Churchill'den bahsediyor. Onlara şunu sormak istedim, siz ciddi misiniz? Herkes, Churchill'in tek olduğunu düşünüyor. Onlara (1945'teki) Yalta Konferansı'nı ve Churchill'in tüm doğu Avrupa'yı kime bıraktığını anımsatmak istiyorum" dedi.Zirvenin 'NATO+' formatında yapıldığını ve Kiev'in zaferine ihtiyaç olduğu inancının güçlendirilmesine adandığını belirten Vucic, Sırbistan'ın çıkarının barış olduğunu ve savaşın durması halinde en mutlu ülkenin kendileri olacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/kassam-tugaylari-israil-birligini-mayinlanmis-bir-tunelde-tuzaga-dusurduk-1086056461.html

sırbistan

yalta

ukrayna

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr vucic, sırbistan, winston churchill, joseph stalin, yalta, nato, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, avrupa siyasi topluluğu (ast), avrupa siyasi topluluğu, ingiltere