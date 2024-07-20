Vucic: Avrupalı politikacılar Churchill'in rolünü mantıksız bir şekilde benimsedi
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İngiltere'deki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılan Vucic, Batılı siyasetçilerin Churchill'i öne çıkarmasına anlam veremediğini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun İngiltere'deki son zirvesinde birçok Avrupalı politikacının eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in rolünü mantıksız bir şekilde benimsediğini gördüğünü belirtti.
TV Prva'ya demeç veren Vucic, İngiltere'deki temasları sırasında Churchill'i örnek almasından ve göstermesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Churchill'in SSCB lideri Joseph Stalin'le dünyayı nüfuz bölgelerine böldüğünü anımsatan Vucic, "Elbette herkes Churchill'den bahsediyor. Onlara şunu sormak istedim, siz ciddi misiniz? Herkes, Churchill'in tek olduğunu düşünüyor. Onlara (1945'teki) Yalta Konferansı'nı ve Churchill'in tüm doğu Avrupa'yı kime bıraktığını anımsatmak istiyorum" dedi.
Zirvenin 'NATO+' formatında yapıldığını ve Kiev'in zaferine ihtiyaç olduğu inancının güçlendirilmesine adandığını belirten Vucic, Sırbistan'ın çıkarının barış olduğunu ve savaşın durması halinde en mutlu ülkenin kendileri olacağını kaydetti.
TV Prva'ya demeç veren Vucic, İngiltere'deki temasları sırasında Churchill'i örnek almasından ve göstermesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Churchill'in SSCB lideri Joseph Stalin'le dünyayı nüfuz bölgelerine böldüğünü anımsatan Vucic, "Elbette herkes Churchill'den bahsediyor. Onlara şunu sormak istedim, siz ciddi misiniz? Herkes, Churchill'in tek olduğunu düşünüyor. Onlara (1945'teki) Yalta Konferansı'nı ve Churchill'in tüm doğu Avrupa'yı kime bıraktığını anımsatmak istiyorum" dedi.
Zirvenin 'NATO+' formatında yapıldığını ve Kiev'in zaferine ihtiyaç olduğu inancının güçlendirilmesine adandığını belirten Vucic, Sırbistan'ın çıkarının barış olduğunu ve savaşın durması halinde en mutlu ülkenin kendileri olacağını kaydetti.