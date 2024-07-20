https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/kassam-tugaylari-israil-birligini-mayinlanmis-bir-tunelde-tuzaga-dusurduk-1086056461.html
Kassam Tugayları: İsrail birliğini mayınlanmış bir tünelde tuzağa düşürdük
Kassam Tugayları: İsrail birliğini mayınlanmış bir tünelde tuzağa düşürdük
Sputnik Türkiye
İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları devam ederken Hamas Hareketi de İsrail ordusunun gücünü kırmak için çaba sarf ediyor. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T14:50+0300
2024-07-20T14:50+0300
2024-07-20T14:50+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
izzeddin el-kassam tugayları
izzettin el kassam tugayları
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
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Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünel ağzında İsrail ordusundan bir grup askeri tuzağa düşürdüklerini, askerleri ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam mücahitleri, piyade erlerinden oluşan bir grup İsrail askerini daha önce mayınlanmış bir tünelin ağzında tuzağa düşürerek onların bir kısmını öldürdü, bir kısmını da yaraladı" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, operasyonun Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde gerçekleştirildiği kaydedildi.Kassam'ın söz konusu açıklamasına karşı İsrail tarafından henüz bir yorum yapılmadı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı direniş gruplarıyla girdiği çatışmalara dair ayrıntılı bilgi vermekten uzak kalırken, kendi saflarındaki ölü ve yaralı sayılarını vermekle yetiniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-ozel-askeri-harekati-suruyor-ukrayna-yaklasik-1900-asker-daha-kaybetti-1086056041.html
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gazze
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), izzeddin el-kassam tugayları, izzettin el kassam tugayları, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, refah, refah sınır kapısı
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), izzeddin el-kassam tugayları, izzettin el kassam tugayları, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, refah, refah sınır kapısı
Kassam Tugayları: İsrail birliğini mayınlanmış bir tünelde tuzağa düşürdük
İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları devam ederken Hamas Hareketi de İsrail ordusunun gücünü kırmak için çaba sarf ediyor.
Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünel ağzında İsrail ordusundan bir grup askeri tuzağa düşürdüklerini, askerleri ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam mücahitleri, piyade erlerinden oluşan bir grup İsrail askerini daha önce mayınlanmış bir tünelin ağzında tuzağa düşürerek onların bir kısmını öldürdü, bir kısmını da yaraladı" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, operasyonun Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Kassam'ın söz konusu açıklamasına karşı İsrail tarafından henüz bir yorum yapılmadı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı direniş gruplarıyla girdiği çatışmalara dair ayrıntılı bilgi vermekten uzak kalırken, kendi saflarındaki ölü ve yaralı sayılarını vermekle yetiniyor.