https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/kassam-tugaylari-israil-birligini-mayinlanmis-bir-tunelde-tuzaga-dusurduk-1086056461.html

Kassam Tugayları: İsrail birliğini mayınlanmış bir tünelde tuzağa düşürdük

Kassam Tugayları: İsrail birliğini mayınlanmış bir tünelde tuzağa düşürdük

Sputnik Türkiye

İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları devam ederken Hamas Hareketi de İsrail ordusunun gücünü kırmak için çaba sarf ediyor. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T14:50+0300

2024-07-20T14:50+0300

2024-07-20T14:50+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

izzeddin el-kassam tugayları

izzettin el kassam tugayları

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

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Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünel ağzında İsrail ordusundan bir grup askeri tuzağa düşürdüklerini, askerleri ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam mücahitleri, piyade erlerinden oluşan bir grup İsrail askerini daha önce mayınlanmış bir tünelin ağzında tuzağa düşürerek onların bir kısmını öldürdü, bir kısmını da yaraladı" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, operasyonun Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde gerçekleştirildiği kaydedildi.Kassam'ın söz konusu açıklamasına karşı İsrail tarafından henüz bir yorum yapılmadı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı direniş gruplarıyla girdiği çatışmalara dair ayrıntılı bilgi vermekten uzak kalırken, kendi saflarındaki ölü ve yaralı sayılarını vermekle yetiniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-ozel-askeri-harekati-suruyor-ukrayna-yaklasik-1900-asker-daha-kaybetti-1086056041.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah

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