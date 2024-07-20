https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/turk-hava-yollarindan-aciklama-tum-operasyonlarimiz-normale-donmustur-1086055655.html
Türk Hava Yolları'ndan açıklama: 'Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür'
Türk Hava Yolları'ndan açıklama: 'Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür'
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tüm operasyonların normale döndüğü açıklandı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T14:05+0300
2024-07-20T14:05+0300
2024-07-20T14:05+0300
türkiye
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türk hava yolları (thy)
microsoft
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Tüm dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.THY’nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ’’Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz’’ denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/microsofttan-kuresel-yazilim-sorununa-iliskin-aciklama-tum-uygulama-ve-hizmetler-kurtarildi-1086037946.html
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thy, türk hava yolları (thy), microsoft
thy, türk hava yolları (thy), microsoft
Türk Hava Yolları'ndan açıklama: 'Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür'
Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tüm operasyonların normale döndüğü açıklandı.
Tüm dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.
THY’nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ’’Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz’’ denildi.