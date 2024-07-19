https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/microsofttan-kuresel-yazilim-sorununa-iliskin-aciklama-tum-uygulama-ve-hizmetler-kurtarildi-1086037946.html

Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama: 'Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı'

Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama: 'Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı'

Sputnik Türkiye

Microsoft 365, küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin kurtarıldığını duyurdu. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T20:00+0300

2024-07-19T20:00+0300

2024-07-19T20:00+0300

dünya

microsoft

crowdstrike

yazılım

çökme

sorun

küresel

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Microsoft 365'in küresel yazılım sorunu için çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, "Uzun bir izleme süresinin ardından, sorunun hafifletildiğini ve daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin kurtarıldığını belirledik" ifadesi kullanıldı.Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kremlinden-tum-dunyayi-etkileyen-dijital-cokus-ile-ilgili-aciklama-1086013535.html

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microsoft, crowdstrike, yazılım, çökme, sorun, küresel