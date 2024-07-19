https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/microsofttan-kuresel-yazilim-sorununa-iliskin-aciklama-tum-uygulama-ve-hizmetler-kurtarildi-1086037946.html
Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama: 'Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı'
Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama: 'Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı'
Sputnik Türkiye
Microsoft 365, küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin kurtarıldığını duyurdu. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T20:00+0300
2024-07-19T20:00+0300
2024-07-19T20:00+0300
dünya
microsoft
crowdstrike
yazılım
çökme
sorun
küresel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1b/1043666719_0:112:1800:1125_1920x0_80_0_0_9904d5b5eb1f116dd49b9ea52bbf49cb.jpg
Microsoft 365'in küresel yazılım sorunu için çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, "Uzun bir izleme süresinin ardından, sorunun hafifletildiğini ve daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin kurtarıldığını belirledik" ifadesi kullanıldı.Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kremlinden-tum-dunyayi-etkileyen-dijital-cokus-ile-ilgili-aciklama-1086013535.html
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microsoft, crowdstrike, yazılım, çökme, sorun, küresel
microsoft, crowdstrike, yazılım, çökme, sorun, küresel
Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama: 'Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı'
Microsoft 365, küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin kurtarıldığını duyurdu.
Microsoft 365'in küresel yazılım sorunu için çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, "Uzun bir izleme süresinin ardından, sorunun hafifletildiğini ve daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin kurtarıldığını belirledik" ifadesi kullanıldı.
Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.