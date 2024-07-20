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Türk Deniz Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümü için 50 gemili tören yaptı
Türk Deniz Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümü için 50 gemili tören yaptı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında TGG Anadolu'nun rehberliğinde 50 gemiyle resmi geçit... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Milli Savunma Bakanlığı, harekatın yıldönümünü 50 gemiyle düzenlenen geçit töreniyle andı. Kutlamalara KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Ayrıca, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komutanları da törende hazır bulundu.Girne açıklarında gerçekleştirilen resmi geçit töreninde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 50 gemi, TGG Anadolu gemisi rehberliğinde saat 18.00’de geçit yaptı. Geçit sırasında gemi personeli 'çimariva' selamı verdi. 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, 2 Akıncı İHA ve 6 F-16 gemilere eşlik etti. Türk donanmasının amiral gemisi TGG Anadolu tarafından 21 pare top atışı yapıldı.Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirerek bayrağın renklerini gökyüzüne taşıdı.
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Türk Deniz Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümü için 50 gemili tören yaptı

22:06 20.07.2024
© Fotoğraf : Türk Deniz KuvvetleriTCG GEMLİK ve TCG GÖKÇEADA
TCG GEMLİK ve TCG GÖKÇEADA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© Fotoğraf : Türk Deniz Kuvvetleri
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında TGG Anadolu'nun rehberliğinde 50 gemiyle resmi geçit töreni icra edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Milli Savunma Bakanlığı, harekatın yıldönümünü 50 gemiyle düzenlenen geçit töreniyle andı.
Kutlamalara KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Ayrıca, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komutanları da törende hazır bulundu.
Girne açıklarında gerçekleştirilen resmi geçit töreninde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 50 gemi, TGG Anadolu gemisi rehberliğinde saat 18.00’de geçit yaptı. Geçit sırasında gemi personeli 'çimariva' selamı verdi. 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, 2 Akıncı İHA ve 6 F-16 gemilere eşlik etti. Türk donanmasının amiral gemisi TGG Anadolu tarafından 21 pare top atışı yapıldı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirerek bayrağın renklerini gökyüzüne taşıdı.
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Harekatı açıklaması: Türkiye, Kıbrıs'a barış getirmiştir
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