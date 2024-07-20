Ticaret Bakanı Bolat'tan Moody's yorumu: 'Doğru yolda ilerlediğimizi tescil ediyor'

Nitekim dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez iki basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu. Hatırlanacağı üzere, diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings Mart ayında, S&P de Mayıs ayında ülkemizin kredi notunu artırmıştı, not görünümünü pozitife yükseltmişlerdi.

Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve azalan cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir.