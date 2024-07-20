Ticaret Bakanı Bolat'tan Moody's yorumu: 'Doğru yolda ilerlediğimizi tescil ediyor'
© AA / Adsız GünebakanTicaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, açılışta konuşma yaptı.
© AA / Adsız Günebakan
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Ticaret Bakanı Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikaları ile alınan tedbirler, her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ettiği dile getirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda uluslararası derecelendirme kuruuluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklama yaptı.
"Hükümetimizin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikaları ile alınan tedbirler, her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor" diyen Bolat, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Nitekim dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez iki basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu. Hatırlanacağı üzere, diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings Mart ayında, S&P de Mayıs ayında ülkemizin kredi notunu artırmıştı, not görünümünü pozitife yükseltmişlerdi.
Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve azalan cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir.
Bakan Bolat söz konusu açıklamasını, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu büyük başarıda, emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" cümlesiyle tamamladı.