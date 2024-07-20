https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/tcmbden-siki-para-politikasi-durusunu-destekleyici-yeni-adimlar-1086046002.html
TCMB'den sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar
TCMB'den sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar attı. Döviz kredileri için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T00:33+0300
2024-07-20T00:33+0300
2024-07-20T00:33+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
türk lirası
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Merkez Bankası, makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuru yaptı.Duyuruda, TCMB'nin, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.Döviz kredileri için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5'e indirildiAçıklamada, "Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1.5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/tcmbden-turk-lirasi-mevduati-destekleyecek-yuvam-adimi-1086045798.html
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tcmb düzenlemeleri, kredi büyüme sınırları, yabancı para krediler, türk lirası krediler, yatırım kredileri, kredi büyüme sınırlamaları, dezenflasyon patikası, makroihtiyati çerçeve, tcmb para politikası,tcmb'nin yeni kredi büyüme sınırları nedir?yabancı para kredilerdeki aylık büyüme sınırı ne kadar oldu?türk lirası kredilerde büyüme sınırı değişti mi?yatırım kredileri için getirilen yeni düzenlemeler nelerdir?tcmb'nin makroihtiyati çerçeve düzenlemelerinin amacı nedir?
TCMB'den sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar attı. Döviz kredileri için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1.5'e indirildi.
Merkez Bankası, makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuru yaptı.
Duyuruda, TCMB'nin, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.
Döviz kredileri için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5'e indirildi
Açıklamada, "Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1.5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.