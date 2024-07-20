https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/tcmbden-siki-para-politikasi-durusunu-destekleyici-yeni-adimlar-1086046002.html

TCMB'den sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar

TCMB'den sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar attı. Döviz kredileri için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T00:33+0300

2024-07-20T00:33+0300

2024-07-20T00:33+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

türk lirası

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Merkez Bankası, makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuru yaptı.Duyuruda, TCMB'nin, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.Döviz kredileri için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5'e indirildiAçıklamada, "Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1.5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/tcmbden-turk-lirasi-mevduati-destekleyecek-yuvam-adimi-1086045798.html

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